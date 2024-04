What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, il nuovo docufilm true crime di Netflix: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo docufilm true crime dedicato a uno dei più violenti crimini accaduti in Canada negli ultimi anni, noto come il caso Jennifer Pan. What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, è questo il nome del lungometraggio che racconta, con immagini di repertorio, interviste e filmati inediti una storia terribile che ha scosso una pacifica cittadina canadese nel 2010. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo film true crime di Netflix e quando uscirà.

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, la trama

Un crimine violento ha scosso una tranquilla cittadina canadese: alcuni misteriosi intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigranti vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come unica testimone la figlia traumatizzata. I vicini e gli amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e dedita al lavoro perché è successo proprio a loro? Questo lungometraggio documentario della regista Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) usa filmati di interrogatori della polizia e testimonianze delle persone coinvolte per portare alla luce una rete di fatti complessi che nessuno si aspettava.

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, il trailer

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, quando esce su Netflix

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan esce su Netflix il 10 aprile 2024 alle 9.00 di mattina.