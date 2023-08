Who is Erin Carter? La spiegazione del finale (e chi è davvero Erin)

È arrivata su Netflix lo scorso 24 agosto annunciata come l'ultimo lavoro dei produttori di The Crown. Parliamo di Who is Erin Carter?, la nuova miniserie thriller di Netflix che attualmente è la serie più vista in Italia su Netflix e sembra proprio stia catturando l'attenzione di tutti. La sua storia? È quella di una supplente inglese che vive a Barcellona con il marito Jordi e la giovane figlia Harper. Erin è riuscita a costruirsi una vita ordinaria a Santa Alma, un'immaginaria comunità di lusso alla periferia della città, finché un giorno non rimane coinvolta in una violenta rapina al supermercato locale. Quando uno dei rapinatori afferma di averla riconosciuta, la vita di Erin inizia a complicarsi. È costretta a lottare per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia. Ma è davvero chi dice di essere?

Come finisce Who is Erin Carter? La spiegazione

(Attenzione spoiler!)

Il finale di Who is Erin Carter ci svela alcune grandi verità sulla vita di Erin, la prima tra tutte è che Harper non è la sua vera figlia. La bimba, infatti, è figlia di Lena, la criminale del gruppo di malviventi dove Erin era doppiogiochista ed è stata portata via da quest'ultima dopo che Lena era morta in un attacco della polizia. Altro colpo di scena: Lena non è morta ma fugge dal carcere dopo la scoperta della morte della sua amica Margot per vendicarsi e uccidere Erin (il cui nome è Kate Jones). Nell'episodio finale di Who is Erin Carter vediamo Erin insanguinata dopo essere stata copita da un colpo di pistola da Lena in montagna - che intanto ha rubato i lingotti d'oro - che cerca di tornare a casa con le ultime forze rimaste e ci riesce. Lena intanto era andata da sua figlia ma è stata bloccata dagli uomini di Daniel e portata via. A questo punto Lena riconosce Daniel che era stato l'uomo che aveva finanziato la rapina di Harwich dove lei è rimasta ferita e i suoi amici uccisi. Daniel però vuole eliminare Erin che era stata la poliziotta sotto copertura che aveva mandato all'aria la sua rapina così manda i suoi uomini a prendere lei e la sua famiglia. Jordi e Harper vengono catturati ma Erin riesce a farla franca.

Lena contatta Erin e le due riescono a superare l'astio e concordare che la cosa più importante è il bene di Harper così si alleano contro lo stesso nemico, Daniel e alla fine Lena decide di sacrificarsi e morire per permettere a Erin di salvare Harper e darle una vita migliore di quella che lei avrebbe potuto dargli. Erin, dopo la morte di Lena, va nello studio di Daniel e gli spara fuggendo poi con Harper e Jordi. È passato un po' di tempo, Erin, Harper e Jordi sono in una spiaggia a godersi le vacanze e c'è un senso di calma dopo la tempesta. Ma i guai per Erin non sono finiti qui perché nel bar del locale dove si trova viene intercettata dal suo ex capo, l'ispettore Jim Armstrong che si presenta per dire a Erin che deve tornare al lavoro.