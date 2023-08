Vale la pena guardare Who is Erin Carter su Netflix?

Who is Erin Carter?

Ci sono alcune regole che qualsiasi serie di genere thriller dovrebbe rispettare. La prima tra tutte? Mantenere alta la suspense utilizzando un grande quantitativo di misteri da svelare mano a mano che la storia di srotola sul piccolo schermo. Di conseguenza c'è una forte incertezza che permane nella trama di una serie thriller facendo sì che lo spettatore non possa mai essere sicuro di avere la verità in tasca. E poi c'è l'adrenalina, il ritmo incalzante, i personaggi che hanno un passato misterioso e che non sono mai ciò che sembrano, il tutto corredato da qualche storia d'amore avventurosa, gang criminali da tenere a bada e un cattivo da dover combattere. Questi elementi, la nuova serie Netflix Who is Erin Carter?, attualmente la serie più vista in Italia sulla piattaforma di streaming, ce li ha tutti. Dopotutto, questo titolo di sette episodi dagli stessi produttori di The Crown - e questo dovrebbe promettere bene - è un thriller da manuale e, forse, il suo problema più grande è proprio questo.

Who is Erin Carter? è una serie che sta riscuotendo molto successo su Netflix e ha subito attirato l'attenzione di tanti grazie al fatto di essere un thriller al femminile, genere molto apprezzato dagli utenti Netflix, e di avere una brava e convincente protagonista, Evin Ahmad. C'è qualcosa, però, che non convince del tutto in questa serie che si lascia guardare ma che ha il grande difetto di non riuscire a farci innamorare. Who is Erin Carter? è una serie che non lascia il segno, non entra nel cuore del pubblico e non ci dà quella tanto amata sensazione di non poter più fare a meno di questa storia. Ecco, alla fine della visione dei suoi sette episodi, si resta con l'impressione che, in qualche modo, è accaduto tutto ciò che sarebbe dovuto accadere, tutto ciò che ci si aspettava accadesse senza particolari sconvolgimenti o risvolti inaspettati.

Forse ad appiattire la trama di Who is Erin Carter? è la mancanza di colpi di scena non "scolastici" e prevedibili, la mancanza di spessore e indagine psicologica dei personaggi, il non essere diversa da ciò che conosciamo già, il lasciar morire tutto il potenziale di un thriller al femminile senza regalare qualcosa in più al pubblico al di là di una storia costruita apparentemente alla perfezione. Forse venendo da un paio di anni in cui il genere thriller, su Netflix, ha già avuto i suoi massimi esponenti con titoli del calibro di The Watcher o The Night Agent, riuscire a pareggiare questa qualità e queste aspettative per Who is Erin Carter? era troppo difficile o forse impossibile.

Così, la storia di una professoressa che nasconde un passato da agente contro il crimine e che è ricercata dai peggiori malviventi di Barcellona, diventa una serie ordinaria, scontata e, per quanto guardabile, poco d'impatto.

Se cercate qualcosa di leggero e poco impegnativo guardate Who is Erin Carter? ma non aspettatevi un capolavoro.

Voto: 6+