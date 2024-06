Le Winx tornano dopo 20 anni con una nuova serie animata

Le Winx stanno per tornare con nuove avventure. Le fatine più famose del mondo, ideate dalla mente di Iginio Straffi, tornano in tv sulla Rai e in streaming su Netflix con una nuova serie reboot dopo vent'anni dal loro debutto. Si tratta di un progetto, della casa di produzione Rainbow, tutto nuovo, adattato alla realtà contemporanea e pensato per parlare alle bambine di oggi con delle fatine che presenteranno un look inedito e avranno un linguaggio contemporaneo per fare innamorare il pubblico, proprio come accadde la prima volta.

Noi di Today.it lo avevamo già anticipato lo scorso novembre nell'intervista fatta a Iginio Straffi in occasione della presentazione della sua nuova serie sui Gormiti in cui il produttore e disegnatore marchigiano ci aveva anticipato che aveva in mente un ritorno delle Winx.

"Era importante, per me, riprendere la storia delle Winx dall’inizio perché sulle piattaforme di streaming oggi si trovano solo le ultime stagioni del cartone e volevo che le bambine di oggi potessero conoscere l’inizio della storia - ha spiegato Straffi a noi di Today.it -. Volevo che le Winx potessero coinvolgere emotivamente anche loro oltre che quelle bambine degli anni ’90 che oggi hanno 25-30 anni e che sono cresciute con il cartone in tv. Per riuscire a prenderle allo stesso modo bisogna che raccontiamo loro le origini delle Winx e che lo facciamo con il loro linguaggio".

Winx Club, il reboot: la trama

Le Winx sono pronte a incantare tutti i fan con questa nuovissima serie animata, che li catapulterà nella Dimensione Magica come non si era mai vista prima. Questo ‘ritorno alle origini’ riprenderà la storia originale di Bloom e delle sue inseparabili amiche, fondendo i temi principali della serie con uno stile contemporaneo e sensazionali effetti speciali. Riscopriremo il viaggio di Bloom, una normalissima teenager terrestre che scopre improvvisamente di essere una fata dai poteri straordinari. Ad Alfea, Bloom formerà il Winx Club con le sue nuove amiche, intraprendendo un viaggio fatato senza precedenti nella Dimensione Magica.

Winx Club, il reboot: quando esce su Rai e Netflix

La nuova serie Winx Club debutterà su Rai e Netflix nel 2025.

Il successo di Winx Club in numeri

Dal suo debutto in Italia nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow, ha collezionato successi e avventure sempre più entusiasmanti, con 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema e 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live action Netflix Original “Fate - The Winx Saga”, tantissimi eventi dal vivo in tutto il mondo. Vanta anche una community di affezionati fan, fedeli alle loro fatine del cuore, che ad oggi ha generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni di contenuti di Winx Club su YouTube e più di 35 miliardi di visualizzazioni video su TikTok.