Cosa rende il lavoro piacevole? Se lo chiede Netflix nella serie "Working, lavorare e vivere"

Debutta oggi su Netflix una nuova serie con Barak Obama che cerca di spiegare cos'è che rende il lavoro piacevole. Cosa rende il lavoro bello? Cosa dà un senso di direzione? Cosa definisce un buon impiego? Cosa rende davvero soddisfatti? Da queste domande nasce la nuova coinvolgente docu-serie Netflix Working: lavorare e vivere, una serie che, in quattro episodi si pone come obiettivo quello di esplorare il modo in cui troviamo uno scopo nel nostro lavoro e come le nostre esperienze e difficoltà ci legano a livello umano. Con la voce narrante e la partecipazione di Barack Obama, questa serie, prodotta da Higher Ground e Concordia Studio, con la produzione esecutiva di Barack e Michelle Obama e la regia di Caroline Suh, è pronta a emozionarci e farci capire se stiamo percorrendo o meno la strada giusta nella nostra vita. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Working: lavorare e vivere e quando questa docu-serie debutterà sul catalogo Netflix.

Intanto, diamo un primo sguardo al trailer.

Working: lavorare e vivere, cosa aspettarsi dalla nuova docu-serie Netflix con Barack Obama

Working: lavorare e vivere è la nuova docu-serie Netflix che vede Barack Obama apparire al fianco di persone comuni nelle loro abitazioni e luoghi di lavoro, la serie segue individui a tutti i livelli, dal personale di servizio ai ruoli dirigenziali nei settori dell'assistenza domiciliare, della tecnologia e dell'ospitalità. All'epoca dell'università Obama è stato ispirato dal libro di Studs Terkel del 1974 intitolato Working che ha rivoluzionato la conversazione riguardo all'impiego chiedendo a persone comuni cosa facessero tutto il giorno. La serie trasporta questa idea nel mondo attuale offrendo ritratti intimi dietro le quinte delle vite di vari individui e fornendo agli spettatori una nuova prospettiva e un nuovo apprezzamento per il lavoro che svolgono quotidianamente.

Quando esce Working: lavorare e vivere su Netflix

Working: lavorare e vivere debutta su Netflix il prossimo 17 maggio 2023.