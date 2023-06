Xo Kitty è stata rinnovata per una seconda stagione. La serie Netflix, ispirata al franchise di Tutte le volte che ho scritto ti amo, ha ottenuto in pochissimo tempo il rinnovo da parte della piattaforma di streaming per nuovi episodi. La notizia non stupisce più di tanto dato che questo teen drama già dal giorno di debutto ha subito attirato tantissimi spettatori fino a diventare una delle serie Netflix più viste in Italia e nel mondo nelle ultime settimane. Un successo che riconferma la grande popolarità della serie a cui fa da spin-off e del romanzo di Jenny Han da cui è tratto Tutte le volte che ho scritto ti amo e che dà la possibilità a Han, ideatrice del progetto, di poter continuare il racconto della storia di Kitty Song Covey e le sue love story.

Di cosa parla Xo Kitty e perché ha avuto così tanto successo

L'adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

A coinvolgere così tanto pubblico per è il fatto che Xo Kitty è legata, come spin-off, a Tutte le volte che ho scritto ti amo quindi la curiosità del pubblico è stata forte fin da subito. Poi bisogna ammettere che i teen drama dai toni romantici hanno sempre una marcia in più, basta considerare anche l'enorme successo de La regina Carlotta, lo spin-off di Bridgerton che ha saputo raccontare l'amore in chiave moderna e con un linguaggio universale al punto da diventare un colosso in soli pochi giorni. La stessa cosa sembra stia accadendo anche con Xo Kitty che ha sicuramente meno dramma e introspezione rispetto alla serie di Shonda Rhimes ma il romanticismo è parte integrante della sua storia, così come la leggerezza che non ha potuto che conquistare proprio tutti.

Xo Kitty 2: quando esce su Netflix

Non sappiamo ancora quando debutterà su Netflix Xo Kitty 2 ma possiamo immaginare che il nuovo capitolo del teen drama uscirà tra il 2024 e il 2025.