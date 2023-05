Xo Kitty 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

È arrivata su Netflix da solo pochi giorni ma ha già conquistato il cuore di tutti finendo al terzo posto tra le serie Netflix più viste del momento. Stiamo parlando di Xo Kitty, il teen drama nato dall'ideatrice e produttrice esecutiva Jenny Han che ha scelto di creare uno spin-off della fortunata serie di film e bestseller del New York Times scritti da Jenny Han, Tutte le volte che ho scritto ti amo. Raccontando la storia di un'adolescente che crede di sapere tutto sull'amore, Kitty Song Covey, ma dovrà ricredersi, questa serie di 10 episodi è già un successo internazionale e il pubblico italiano sembra aver apprezzato molto la sua storia al punto da chiedersi già se ci sarà o meno un continuo per questa serie. Xo Kitty 2 ci sarà? Netflix ha previsto una seconda stagione per questo teen drama oppure la sua storia si concluderà con il primo capitolo di serie? Scopriamolo insieme ma, intanto, facciamo una piccola digressione sulla trama di Xo Kitty e il segreto del suo successo.

Xo Kitty di cosa parla e perché tutti la stanno guardando

Xo Kitty racconta la storia di e Kitty Song Covey, un'adolescente combina-coppie che pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

A piacere di più di questa serie è senza dubbio il fatto che è legata, come spin-off, a un altro titolo di enorme successo come Tutte le volte che ho scritto ti amo quindi la curiosità del pubblico è partita già alta fin da subito. Poi bisogna ammettere che i teen drama e le serie romantiche hanno sempre una marcia in più, basta considerare anche l'enorme successo de La regina Carlotta, lo spin-off di Bridgerton che ha saputo raccontare l'amore in chiave moderna e con un linguaggio universale al punto da diventare un colosso in soli pochi giorni. La stessa cosa sembra stia accadendo anche con Xo Kitty che ha sicuramente meno dramma e introspezione rispetto alla serie di Shonda Rhimes. E anche la leggerezza di questo genere di serie è un altro aspetto che solitamente conquista il pubblico.

Xo Kitty 2 ci sarà?

In questo momento Xo Kitty non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione. Non è una sorpresa dato che la serie è uscita su Netflix da soli pochi giorni. Essendo il primo spin-off di uno dei suoi popolari franchise cinematografici, sarà interessante vedere l'andamento della serie nelle prossime settimane e capire se raggiungerà i numeri necessari per ottenere un rinnovo, anche se sembra essere già sulla strada giusta.

Quando esce Xo Kitty 2 su Netflix

Se dovesse essere rinnovata, Xo Kitty 2 potrebbe uscire su Netflix già nel 2024.