Xo Kitty 2: riprese terminate, quando esce e tutto quello che sappiamo

Ma che fine ha fatto Xo Kitty 2? A giugno 2023 il teen drama Netflix è stato rinnovato per la sua seconda stagione, appena un mese dopo il suo debutto su Netflix e da allora, non se ne è più parlato. Amatissima dal pubblio e per molto tempo uno dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming in tutto il mondo, Xo Kitty, la serie teen ispirata franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo, dopo il suo rinnovo anticipato, è finita un po' in sordina ma i fan di questa serie sono tantissimi e non vedono l'ora di scoprire tutte le novità del nuovo capitolo di serie e, soprattutto, quando debutterà su Netflix. Cosa sappiamo finora sulla seconda stagione di Xo Kitty? Scopriamolo insieme ma prima facciamo un piccolo recap.

Xo kitty 2: a che punto siamo delle riprese

Le riprese della seconda stagione di Xo Kitty sono appena terminate.

Xo Kitty, la trama

Xo Kitty è una serie basata sull'agente matrimoniale Kitty Song Covey, che pensa di sapere tutto sull'amore. Ma quando si trasferisce dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo fidanzato a distanza, si renderà presto conto che le relazioni sono molto più complicate quando è in gioco il cuore.

Xo Kitty: il successo in numeri

Per quanto riguarda le visualizzazioni, Xo Kitty è partita alla grande su Netflix arrivando a raggiungere ben 72.080.000 ore di visione nei soli primi quattro giorni dal debutto dello show e in totale è stato presente nella top 10 di Netflix per quattro settimane, raccogliendo 180,15 milioni di ore di visione a livello globale. Un ottimo risultato per una serie che è stata accolta benissimo dal pubblico e che, per quanto oscurata dall'enorme successo de La regina Carlotta, uscita nello stesso periodo, è riuscita a prendersi una bella fetta di pubblico tra nuovi fan e fedelissimi del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Xo Kitty 2: che fine faranno Kitty e Yuri?

Intanto iniziamo con il dire che, anche per la seconda stagione della serie, è stata riconfermata la showrunner Jenny Han insieme a Sascha G. Rothchild che saranno anche a capo della produzione esecutiva. Poi, per quanto riguarda la trama, che fine faranno Kitty e Yuri? Kitty a fine stagione ha scoperto di provare dei sentimenti per Yuri, anche se era andata in Corea per stare più vicina al suo fidanzato Dae. Ma proprio nel momento in cui Kitty decide di rivelare i suoi sentimenti a Yuri viene interrotta da Juliana, la ragazza di cui Yuri è innamorato quindi Kitty decide di farsi indietro e prendere il suo aereo per tornare negli Stati Uniti senza dirgli niente. Kitty, quindi, dopo l'espulsione dalla Kiss pensa che non rivedrà mai più Yuri ma non sa che lui sta cercando di convincere sua mare a reintegrarla e se così accadrà i due torneranno di nuovo insieme e chissà, magari Kitty gli rivelerà anche i suoi sentimenti.

Quando esce Xo Kitty 2 su Netflix

Xo Kitty 2 non fa parte delle serie che debutteranno nel 2024 ma molto probabilmente uscirà su Netflix nel 2025.