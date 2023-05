Xo Kitty, che fine hanno fatto Lara Jean e Peter (di Tutte le volte che ho scritto ti amo)?

È appena uscito su Netflix Xo Kitty, il nuovo teen drama spin-off della trilogia di Tutte le volte che ho scritto ti amo ispirata ai romanzi della scrittrice Jenny Han. Si tratta di una serie che parte dal finale del terzo film della saga romantica e racconta la storia di Kitty Song Convey, la sorella minore di Lara Jean, un'adolescente che dopo il grande amore tra sua sorella Lara Jean e Peter cerca di trovare un lieto fine alla sua stessa relazione andando a vivere un'avventura a Seoul per seguire il suo cuore. Ma la domanda che tutti i fan di questo franchise si stanno chiedendo è solo una: Lara Jean e Peter stanno ancora insieme?

Xo Kitty, la trama

La storia raccontata da Xo Kitty è quella di Kitty, un'adolescente che crede di sapere tutto sull'amore ma dopo un viaggio a Seoul dovrà ricredersi su quanto siano complicate le relazioni. La ragazza, infatti, decide di andare a frequentare la stessa boarding school di sua madre, in Corea del Sud, per scoprire qualcosa sulle sue origini ma anche e soprattutto per riunirsi alla sua nuova cotta, Dae, un ragazzo conosciuto durante una vacanza con i genitori proprio a Seoul. Una volta raggiunto Dean dovrà ricredersi sulla sua idea di amore.

Xo Kitty, Lara Jean e Peter stanno ancora insieme?

Nel terzo episodio di Xo Kitty riusciamo ad avere qualche informazione su che fine hanno fatto Lara Jean e Peter e, soprattutto, se stanno ancora insieme oppure no. A parlarne è proprio Kitty che nomina sua sorella e Peter parlando con Q e fa riferimento alla loro storia con queste parole: "Mia sorella, Lara Jean, era inizialmente per finta insieme a Peter, ed è stato per colpa mia. Poi si sono messi insieme e stanno ancora insieme". Ecco allora che scopriamo che la relazione tra Sara Jean e Peter va a gonfie vele anche dopo la fine di Tutte le volte che ho scritto ti amo. Alla fine del terzo film, infatti, la storia d'amore tra i due era stata messa alla prova dalla decisione di lei di frequentare la New York University anche se Peter sarebbe andato alla Stanford. I due avevano molta paura di una relazione a distanza ma si erano promessi di continuare ad amarsi e sembra proprio ce l'abbiano fatta. Purtroppo in Xo Kitty, nè Lana Condor né Noah Centineo compaiono ma sapere che i due stanno ancora insieme è un sollievo per i fan di questa coppia.