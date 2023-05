XO Kitty, cosa aspettarsi dal nuovo teen drama di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie tv per adolescenti, una commedia romantica per giovani adulti che prende ispirazione da un grande successo degli ultimi anni, il franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. Si tratta di un'idea nata dall'ideatrice e produttrice esecutiva Jenny Han che ha scelto di dedicarsi a un titolo young adult per Netflix che fungerà da spin-off della fortunata serie di film e bestseller del New York Times scritti da Jenny Han. Questo teen drama sarà composto da dieci episodi della durata di 30 minuti ciascuno ed è pronto a far sognare ed emozionare con le avventure di Kitty, un'adolescente che crede di sapere tutto sull'amore. Ma cerchiamo di scoprire di più su questa nuova serie Netflix che sembra pronta a diventare il nuovo fenomeno teen.

XO Kitty, la trama

L'adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Chi c'è nel cast di XO Kitty

Il cast di questa nuova serie romantica per ragazzi è composto da: Anna Cathcart (Kitty Song Covey), Minyeong Choi (Dae), Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex) with Yunjin Kim (Jina), Sarayu Blue (Trina), John Corbett (Dan Covey), Michael K Lee (Professor Lee), Jocelyn Shelfo (Madison) e Regan Aliyah (Juliana)

XO Kitty, quando esce su Netflix

XO Kitty debutterà su Netflix il prossimo 18 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.