You 5 come finirà? Tutto quello che sappiamo finora

Cosa sappiamo finora su You 5, oltre al fatto che sarà l'ultima stagione della serie Netflix con Penn Badgley nei panni del serial killer Joe Goldberg? Dopo l'uscita della quarta stagione di You, la serie Netflix tratta dal bestseller di Caroline Kepnes Tu. Cosa faresti per amore? ha continuato a far parlare di sé e del suo gran finale di serie che ci sarà con l'uscita della quinta stagione annunciata da Netflix lo scorso 24 marzo 2023. Da quel momento le teorie dei fan sul finale di You hanno iniziato a girare sul web, soprattutto dopo quel finale inaspettato e sconvolgente della quarta stagione che lascia aperte diverse strade per il futuro di Joe, oltre che l'annuncio di Penn Badgley sul fatto che il suo personaggio, in You 5, avrà un nuovo potere. Ma come finrà quindi, You 5? Come si concluderà questa serie Netflix che ha rivoluzionato il mondo delle serie tv e, nello specifico, il genere del crime? Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo finora direttamente dall'attore che interpeta il personaggio di Joe che, in occasione dell'evento Netflix, Tudum, ci ha dato un po' di anticipazioni su cosa aspettarci da You 5.

La trama (possibile) di You 5

(Spoiler)

Cosa potrebbe accedere in You 5? Considerando che la quarta stagione di You si conclude con Joe che dopo aver tentato il suicidio sopravvive e inizia una nuova vita insieme a Kate diventando una power couple nota a livello internazionale possiamo immaginare che una nuova stagione potrebbe far tornare Joe alle prese con i suoi demoni interiori che finora ha messo a tacere ma che sono ancora lì dentro di lui, come si vede nella scena finale in cui il riflesso di Joe alla finestra altro non è che quello di Rhys, il personaggio che alla fine del capitolo quattro di serie interpretava il suo lato da serial killer. E che ne sarà di Marianne?Joe potrebbe scoprire che la donna di cui è ossessionato e che crede essere morta, in realtà è ancora viva e tornare a perseguitarla. E con Kate è davvero tutto rose e fiori? Anche questo aspetto della vita di Joe potrebbe essere approfondito nel capitolo 5 della serie. Ma staremo a vedere.

Penn Badgley svela cosa dobbiamo aspettarci da You 5

You 5 sarà sanguinaria e oscusa e Joe avrà un nuovo potere

A parlare delle prime anticipazioni su You 5 è stato lo stesso Penn Badgley che, in un'intervista con Entertainment Tonight lo scorso marzo 2023, ha svelato che il suo personaggio nella nuova stagione della serie Netflix avrà un nuovo potere e la sua natura oscura prenderà sempre di più il sopravvento.

"Joe è ovviamente tornato a casa, a New York ma adesso ha delle risorse illimitate (stando insieme a Kate) - ha dichiarato Penn - Ora ha quel potere che non aveva mai avuto prima e adesso sta finalmente abbracciando la sua vera natura, sta facendo prendere il sopravvento sull'uomo all'animale che è in lui. Sta lasciando che il suo istinto da predatore abbia la meglio sul suo cuore".

Quando esce You 5 su Netflix

Possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi di You 5 su Netflix nel 2024.