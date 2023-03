You finirà con la quinta stagione. Netflix ha appena annunciato che la serie con Penn Badgley nei panni del serial killer Jow Goldbegr si concluderà con il quinto capitolo. Una notizia che lascerà i fan di You con l'amaro in bocca e che arriva dopo il grande successo della quarta stagione della serie Netflix da poco uscita sulla piattaforma di streaming. Prepariamoci, dunque, a dire addio a uno dei personaggi più leggendari del mondo seriale che, negli anni, nonostante le sue azioni scellerate, non è potuto non entrarci nel cuore.

A dare questo triste annuncio ai fan di You è stata la stessa piattaforma che distribuisce la serie fin dal suo esordio, Netflix che, con un post sui suoi profili social, ha confermato che la stagione 5 di You coinciderà con il gran finale di serie e lo ha fatto regalando ai fan un video con tutti i momenti migliori della serie, fin dalla prima stagione.

Cosa sappiamo finora su You 5

Cosa possiamo aspettarci da You 5 e quale sarà l'epilogo della storia di Joe Goldberg? Considerando che la quarta stagione di You si conclude con Joe che dopo aver tentato il suicidio sopravvive e inizia una nuova vita insieme a Kate diventando una power couple nota a livello internazionale possiamo immaginare che una nuova stagione potrebbe far tornare Joe alle prese con i suoi demoni interiori che finora ha messo a tacere ma che sono ancora lì dentro di lui, come si vede nella scena finale in cui il riflesso di Joe alla finestra altro non è che quello di Rhys, il personaggio che alla fine del capitolo quattro di serie interpretava il suo lato da serial killer. E che ne sarà di Marianne?Joe potrebbe scoprire che la donna di cui è ossessionato e che crede essere morta, in realtà è ancora viva e tornare a perseguitarla. E con Kate è davvero tutto rose e fiori? Anche questo aspetto della vita di Joe verrà approfondito nel capitolo 5 di You che coinciderà con il suo gran finale e siamo sicuri ne vedremo delle belle. Intanto una cosa è certa, Penn Badgley ha ammesso che Joe, nella quinta stagione, avrà un "nuovo potere".

Quando uscirà You 5 su Netflix

Non possiamo sapere quando potrebbe debuttare su Netflix il quinto capitolo di You qualora venisse confermato ma possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi nel 2024.