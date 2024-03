Young Royals 3 ha fatto il suo debutto su Netflix con i suoi primi 5 episodi della stagione finale. Si conclude, proprio con la terza stagione, il teen drama svedese che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con una storia a metà tra Elite - per i temi trattati - e The Crown - per il background reale della storia. Un teen drama che è giunto al suo gran finale dopo tre stagioni e che prestissimo lancerà il suo ultimo episodio che metterà fine, per sempre, alla storia del principe Wilhelm. Ma quando esce la parte 2 di Young Royals 3 su Netflix? Quando potremo trovare il sesto e ultimo episodio della serie sulla piattaforma di streaming? Scopriamolo.

Young Royals 3: la trama

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali...ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Young Royals 3: i primi minuti della nuova stagione

Young Royals 3, parte 2: quando esce su Netflix

Young Royals 3, parte 2 esce su Netflix il 18 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.