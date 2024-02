Young Royals 3: trama, trailer e quando esce su Netflix

Arrivava su Netflix nel 2021 presentandosi come un teen drama a metà tra Elite e The Crown. Parliamo di Young Royals, la serie romantica svedese di Netflix che sta per tornare sulla piattaforma di streaming con la sua terza e ultima stagione. Questa serie gira attorno al personaggio del principe Wilhelm che inizia una nuova vita in un prestigioso collegio, a Hillerska, dove dovrà decidere se seguire cuore o testa. Questa serie è molto apprezzata da pubblico e critica per le sue tematiche LGBT e per la chimica sullo schermo tra i protagonisti, Edvin Ryding e Omar Rudberg. Ma quando uscirà la terza stagione di Young Royals e cosa dobbiamo aspettarci? Ecco le ultime news.

Young Royals 3: la trama

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali... ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Young Royals 3: il trailer

Young Royals 3: chi c'è nel cast

Il cast di Young Royals 3 è composto da Nikita Uggla, Omar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento, Pernilla August.

Young Royals 3: quando esce su Netflix

Young Royals 3 esce su Netflix in due parti. La prima l'11 marzo 2024 e la seconda il 18 marzo 2024.