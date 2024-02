Zero Day, la nuova miniserie thriller con Robert De Niro: trama e quando esce

Sta per arrivare su Netflix Zero Day, una nuova miniserie thriller con protagonista la leggenda del cinema Robert De Niro, attore e produttore. Questa serie di sei episodi dalla durata di un'ora ciascuno, è prodotta esecutivamente e scritta da Eric Newman, noto per aver prodotto serie del calibro di Narcos, The Watcher, Rebel Moon, Spiderhead e altre e diretta da Noah Oppenheim. Ma di cosa parla Zero Day e chi c'è nel cast oltre a Robert De Niro? Scopriamolo insieme.

Zero Day: la trama

Pur non essendo ancora stata svelata la trama ufficiale di Zero Day, Variey ha riportato che Robert De Niro interpreterà un ex presidente degli Stati Uniti nel thriller politico. Nel marzo 2023, Deadline ha fornito una logline della serie: "Zero Day pone la domanda che tutti si pongono: come trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente dilaniato da forze fuori dal nostro controllo? E in un'epoca piena di teorie cospirative e sotterfugi, quanto di queste forze sono frutto della nostra stessa azione, forse anche della nostra stessa immaginazione?"

Zero Day: chi c'è nel cast

Oltre a Robert De Niro, nei panni di George Mullen, ex presidente degli Stati Uniti che è costretto a tornare in attività dopo la pensione per gestire un attacco hacker, ci saranno nel cast della miniserie thriller Zero Days anche Angela Bassett (Black Panther) nel ruolo del Presidente Evelyn Mitchell, lattuale Presidente degli Stati Uniti, Dan Stevens (Downton Abbey) nel ruolo di Evan Green, conduttore di talk show di destra che racconta le conseguenze dell'attacco informatico, Matthew Modine (Full Metal Jacket) nel ruolo di Richard Dreyer, presidente della Camera e abile politico, Bill Clamp (Joker) nel ruolo di Jeremy Lasch, direttore della CIA e confidente del Presidente Mitchell, Jesse Plemons (Breaking Bad) nel ruolo di Roger Carlson, un

uomo del corpo di Banner, consulente, faccendiere e truffatore.

E poi ancora Lizzy Caplan (Masters of Sex) nel ruolo di Alexandra Mullen, figlia dell'ex presidente George Mullen e deputata statunitense di New York, Joan Allen (Room) nel ruolo di Sheila Mullen, giudice e moglie dell'ex presidente George Mullen, Connie Britton (Nashville) nel ruolo di Valerie Whitesell, capo dello staff dell'ex presidente Mullen, con il quale ha avuto una precedente relazione.

Completano il cast anche McKinley Belcher III (Marriage Story): Carl Otieno, un intenso beurocrate e lealista di Mullen, Clark Gregg (Avengers) nel ruolo di Robert Mercer, un miliardario e astuto manipolatore che farà di tutto per uscirne vincitore, Mozhan Navabi (The Blacklist) nel ruolo di Melissa Kornblau, ex addetta stampa del Presidente Mullen e controllore del team della nuova commissione di Mullen e Jay Klaitz (A Little Help) nel ruolo di Tim Pennington, esperto di guerra informatica e brillante ingegnere che ha lavorato sotto il segretario del Dipartimento della Difesa.

Zero Day: a che punto siamo con le riprese?

Le riprese sono iniziate nel giugno 2023, ma la produzione è stata sospesa per mesi a causa degli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA.

Le riprese sono riprese a New York il 19 dicembre 2023. Al momento non si conosce la data prevista per la fine delle riprese.

Zero Day: quando esce su Netflix

Zero Day potrebbe uscire su Netflix già alla fine del 2024.