Zerocalcare, anteprima a Roma dei primi due episodi della nuova serie Netflix

Zerocalcare è pronto a mostrare in anteprima a tutti i suoi fan i primi due episodio della sua nuova serie Netflix, Questo mondo non mi renderà cattivo. Il fumettista Michele Rech, infatti, insieme a Netflix che distribuisce la serie, ha annunciato un evento speciale dedicato agli appassionati dell'universo di Zerocalcare che si terrà a Roma, e permetterà in forma gratuita e chiunque lo vorrà, fino a esaurimento posti, di vedere i primi due episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo in anteprima rispetto all'uscita su Netflix della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di più su questo evento e capire quando si terrà e come partecipare.

Questo mondo non mi renderà cattivo, l'anteprima: come partecipare e quando ci sarà

L'evento di lancio di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare, si terrà il prossimo 8 giugno 2023, alle 20.30 alla Città dell'altra economia a Roma, con la proiezione in esclusiva dei primi due episodi della serie Netflix con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Il 9 e 10 giugno 2023, dalle 13.00 all'1.00 l'evento continuerà con un nuovo appuntamento di "sfide e accolli da schivare".

Questo mondo non mi renderà cattivo, la trama

Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che sembra aleggiare su tutte le decisioni che i protagonisti si trovano a dover prendere nel corso della storia quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai.

Quando esce su Netflix Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare

Questo mondo non mi renderà cattivo debutterà su Netflix il prossimo 9 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.