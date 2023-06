Zerocalcare furioso dopo le accuse di snobismo: "Non sono un baronetto"

Zerocalcare è stato accusato di classismo. Il fumettista Michele Rech, infatti, è finito al centro di una polemica per una frase in cui afferma che per parlare bisogna avere un "titolo", dichiarazione che l'ha fatto apparire snob, parlomeno agli occhi di qualche hater online.

“Solo chi ha veramente titolo per parlare può aprire la bocca”, questa la frase incriminata di Michele Rech che, dopo le accuse, ricevute da un articolo di critica nei suoi confronti, di parlare con un senso di superiorità e fare classismo, ha deciso di replicare agli hater con uno sfogo sul suo profilo Instagram dove chiarisce la sua posizione e si difende dichiarando di non essere assolutamente "un baronetto" come hanno pensato in molti.

Con una storia Instagram, infatti, il creatore di due delle serie animate più belle di Netflix, Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, ha spiegato qual era il significato delle sue dichiarazioni sull'avere un "titolo per parlare" e perché chi le ha interpretate male è in cattiva fede.

"Avere titolo significa avere legittimità, non un titolo di studio - esordisce Zerocalacare nel suo lungo sfogo -. Una donna ha il titolo di parlare e decideresul suo corpo, un uomo dovrebbe sentire quel pudore che gli dice di non farlo. Un operaio ha titolo di parlare del lavoro in fabbrica, un laureato alla Bocconi che non ha mai lavorato un giorno dovrebbe avere il dubbio se è proprio la persona più adatta a pontificare su quando devono andare in pensione quelli che si sono spaccati la schiena per una vita".

Rech poi continua spiegando che lui stesso, nella sua serie Questo mondo non mi renderà cattivo, lancia agli spetttori una profonda riflessione sul fatto che lui stesso "non può fare la predica al prossimo perché sta vivendo un una situazione di privilegio".

"Mi pare che solo persone in estrema malafede - continua Zerocalcare -. o incredibilmente mitomani possono dare a quella frase un'accezione diversa. Peraltro io all'Università sono durato tre mesi scarsi, non sono baronetto e non ho vinto lo sudetto, di che caz*o di titolo dovrei parlare?".

E, infine, Michele Rech conclude con una battuta: "Se non capite di cosa parliamo meglio così perché vuol dire che avete una vita", detto in romanesco, ovviamente.