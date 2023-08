Zombiverso, arriva su Netflix un controverso reality dove si fugge dal morso degli zombie

"Moriremo. Saremo tutti uccisi", è così che Netflix porta gli zombie nella vita reale e lancia un nuovo show molto controverso che sta già attirando l'attenzione di tutti. La piattaforma di streaming, infatti, ha ideato un nuovo reality show dove i concorrenti dovranno fuggire niente meno che dal morso degli zombie e dalle immagini del trailer appena rilasciato sembra proprio che queste creature divoratrici di sangue siano più realistiche che mai. Parliamo di Zombiverso, un nuovo survival game sudcoreano dove persone in carne e ossa dovranno fare di tutto per fuggire dagli zombie e non venire morsi da loro. Pena? L'uscita dal gioco. Questa peculiare nuova serie reality è ambientata a Seoul e mette insieme i tipici format di zombie drama come The Walking Dead, Kingdom e All of Us Are Dead trasportandoli nella vita reale e facendo credere, ai partecipenti del gioco ma anche al pubblico a casa, che gli zombie ci sono davvero.

Le migliori serie Netflix sugli zombie

Così, tra la folla compaiono queste creature mostruose pronte a succhiare sangue e il risultato, a livello scenico, è più realistico che mai e anche abbastanza spaventoso. Zombiverso è la nuova trovata di Netflix per tutti gli appassionati di questo genere di racconto anche se c'è chi pensa che creare un reality di questo tipo possa essere una scelta un po' eccessiva. Dietro Zombiverso c'è lo stesso team artistico di All of Us Are Dead e i coreografi di Kingdom. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali saranno le regole di questo nuovo "spaventoso" survival game.

Come funziona Zombiverso: regole, produttori e concorrenti

Il format di Zombiverso costrungerà un gruppo di persone, i cosiddetti "sopravvissuti" a fare un lavoro di squadra per trovare cibo, acqua, riparo e trasporti e assolvere ogni giorno a un nuovo compito assegnato dalla produzione. Se qualcuno viene "morso" da uno zombie, esce dal gioco. I produttori della serie reality sono Park Jin-kyung, che ha realizzato il popolare show coreano My Little Television per la MBC, e Moon Sang-don, che ha realizzato, invece, la serie di viaggi Hey! First Time in Korea?

Tra i concorrenti di questa prima edizione dello show c'è l'attore Lee Si-young, apparso nella serie thriller Sweet Home. La comica Park Na-rae, il rapper DinDin, l'ex lanciatore di baseball coreano Yoo Hee-kwan, Kim Jin-young di Single's Inferno 2 e altri sono tra i sopravvissuti.

Quando esce Zombiverso su Netflix

Zombiverso debutterà su Netflix il prossimo 8 agosto 2023.

Zombiverso: il trailer ufficiale