Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un cielo di forza, il sole è attivo, Venere è interessante. Quello che nasce in questo periodo è utile anche per il futuro, non perdete di vista le novità. Dal punto di vista dei contatti è un cielo migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2023: Toro

Cari toro, ci sono pensieri per questioni di proprietà. Sul lavoro ci sono delle situazioni da chiarire. Questa condizione astrologica è conflittuale per i sentimenti quinti fate attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, ci sono buone stelle, è un bel cielo questo soprattutto per l'amore. Aprite il vostro cuore, recuperate una passione. Ora siete più coraggiosi nonostante ci sia qualche rallentamento sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, questo periodo è un po' agitato ma solo perché c'è stata una chiusura sul lavoro. Luglio per voi è stato un po' faticoso ma agosto porta qualche novità in più, specialmente dal 15 del mese.



