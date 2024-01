Ma quanto sono assurde le critiche a Paola Cortellesi

Ci risiamo, per l'ennesima volta. Come sempre, basta anche solo una lievissima e ironica critica al maschilismo della nostra società e da ogni parte arrivano ondate social (e non solo) di polemiche sprezzanti, prese in giro e infine - quelli sono immancabili - arrivano coloro che credono di smontare le critiche al suddetto maschilismo e in realtà lo confermano.

Questa volta è toccato a Paola Cortellesi, "colpevole" di aver fatto un monologo sugli stereotipi sessisti delle fiabe all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Luiss Guido Carli. Un monologo ironico, spiritoso, ma neanche questo va bene quando ci si permette di far notare che certe cose ereditate dal passato sono, appunto, figlie di un passato anche culturalmente superato.

Cosa ha detto Cortellesi

Trascriviamo qui per comodità alcune delle frasi dette da Cortellesi, come riportate da La Stampa. "Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso?". Il principe di Cenerentola "non poteva guardarla in faccia" invece di portarsi dietro la scarpetta? E poi la "peggiore" di tutte: "Biancaneve faceva la colf ai sette nani".

Al di là dei virgolettati, dunque, possiamo dire che l'attrice e regista di C'è ancora domani ha sottolineato come nelle fiabe i personaggi femminili siano o belle e ingenue che un uomo deve salvare o proteggere, oppure al contrario streghe cattive. Cose apparentemente banali, che tutti abbiamo pensato, come quando guardiamo Superman e ci chiediamo come si possa credere che la gente non lo riconosce appena si toglie gli occhiali. Ma guai a toccare le fiabe, nell'Italia di oggi...

Perché in tanti si sono indignati

Eh sì perché negli ultimi anni le storie per bambini sono diventate il simbolo della battaglia che i tradizionalisti credono di combattere contro i modernisti. E così sono bastate delle battute fatte - lo ribadiamo - di fronte agli studenti di un'università privata orientata all'insegnamento delle scienze sociali per far scattare i cani di Pavlov contro chi si è azzardata a mettere in dubbio il "dogma" delle fiabe.

Una reazione che scatta quando la Disney sceglie un'attrice di colore per il remake della Sirenetta, ma anche quando delle giornaliste di una testata locale californiana si interrogano sul bacio a Biancaneve di una giostra di Disneyland. "Le fiabe non si toccano" è lo slogan che riassume la posizione di chi crede di ergersi in difesa della libertà di espressione, delle radici della nostra cultura e insomma contro chi viene etichettato come alfiere della "cancel culture".

Paola Cortellesi ha davvero torto?

Oggettivamente, però, Cortellesi ha detto delle cose su cui è difficile non essere d'accordo. Biancaneve viene cacciata dalla matrigna perché è più bella di lei, e la matrigna ordina al cacciatore di ucciderla ma questi la salva, appunto, perché gli spiace uccidere una così bella creatura.

E il principe, poi, la nota per la sua bellezza, e se si innamora di lei al punto da voler baciare un cadavere non è certamente perché è stato colpito dalla sua intelligenza, ma per la sua bellezza. Quindi in breve: Biancaneve viene perseguitata per la sua bellezza, viene avvelenata perché non riconosce una strega manco se si veste da strega e viene salvata da un uomo che si innamora della sua bellezza anche da morta.

Quanto al fare da colf ai sette nani, non è forse così? Certo, è un modo per sdebitarsi dell'ospitalità, ma è un caso che degli uomini che vivono da soli siano sporchi e disordinati e arrivi una donna a pulire e cucinare per loro? Possiamo convenire tutti che è una concezione un po' antiquata del mondo, o no? Va bene, diciamo di no, o meglio diciamo che è antiquata ma la fiaba è così e va rispettata nel suo spirito originario, da "filtrare" con gli occhi del mondo attuale, un po' come quando capiamo che il comandamento "non desiderare la donna d'altri" va attualizzato. C'è però una domanda a cui ancora non troviamo risposta.

La domanda a cui vorremmo che i "difensori" delle fiabe ci rispondessero

Ecco, c'è questa cosa che ci tormenta ogni volta che si riaccende il dibattito su "non toccate le nostre fiabe, sono perfette così". Ed è: ma perché riscrivere le fiabe andava bene 30-40-100 anni fa e non va più bene oggi?

Perché, lo ripetiamo, le fiabe che pensiamo di conoscere nella loro versione originale sono già frutto di revisioni e riscritture fatte nei decenni e nei secoli precedenti. Biancaneve non veniva risvegliata dal bacio del principe ma da uno strattone che i servi del suddetto principe diedero al suo cadavere, stufi di portare una ragazza morta in giro per far piacere al sovrano.

Le sorellastre di Cenerentola venivano aggredite da degli uccelli che cavavano loro gli occhi, e così via: in ogni fiaba le versioni originali erano estremamente più cruente, più spaventose, più violente di quello che oggi consideriamo accettabile per bambini e bambine. Ma se Walt Disney ha sostituito il vilipendio di cadavere con il bacio del principe allora tutto bene, se invece oggi qualcuno si azzarda a notare che nelle fiabe permangono passaggi e personaggi obsoleti allora viene giù il finimondo, appunto alimentato da chi crede di difendere i testi originali ma in realtà si batte in difesa di una versione già rivista da Disney o da qualunque editore.

Le critiche più assurde a Cortellesi

Non sappiamo quindi come far capire questa totale assurdità a chi dice "non rovinate le fiabe ai bambini", "che vergogna censurare fiabe che sono sempre andate bene com'erano" o cose del genere. Perché chi fa queste affermazioni nella stragrande maggioranza dei casi neanche sa che sta difendendo testi che in nome del "politically correct" sono già stati riscritti più e più volte. Ma la risposta a nostro avviso più tristemente divertente alle questioni poste da Cortellesi l'abbiamo letta stamattina su Facebook, in un post condiviso sulla bacheca di un senatore della Lega.

Biancaneve "era bellissima ed era pure una principessa, quindi poteva aspirare ad un trampolino di lancio in società non indifferente. Però a causa di una cattiva matrigna, la nostra Biancaneve si ritrovò abbandonata in un bosco e ivi rimase viva per miracolo, cioè salvò la pelle solo grazie alla pietà di un uomo, il guardiacaccia di corte, che disobbedendo agli ordini della sua padrona (la matrigna di Biancaneve) non uccise la fanciulla. E già qui, volendo fare l'esegesi della favola in chiave moderna, come ha fatto Lei, potremmo dire che il femminicidio fu commissionato da una donna, ma non ebbe luogo solo grazie al buon cuore di un maschio. Ma lei si è guardata bene dall'evidenziare ciò perché questo particolare non è propedeutico (anzi sconfessa) la narrazione mainstream femminarda (uomo cattivo e violento / donna buona e indifesa) della quale Lei si è erta a profetessa".

"[...] Quello che emerge da questa favola è la storia di una donna che è sfuggita alla furia omicida di un'altra donna grazie ad un uomo e che è sopravvissuta grazie al buon cuore di altri uomini che la hanno ospitata disinteressatamente e lei, da donna dignitosa, ha provveduto ad operarsi per ricambiare l'ospitalità ricevuta. Ma forse a Lei (cara Cortellesi) sarebbe piaciuta una Biancaneve che, una volta installatasi nella casetta dei sette nani, avesse chiesto la separazione in tribunale e preteso di avere la casa assegnata e un assegno da parte dei sette nani per il suo mantenimento!".

In pratica, questa critica fa notare che Biancaneve è stata salvata da degli uomini mentre un'altra donna voleva ucciderla. La cosa bella è che era appunto il tema del discorso di Cortellesi: le donne o sono streghe o sono belle ingenue salvate dagli uomini. O meglio, sarebbe una cosa bella e divertente se non ci desse la misura di quanto sia difficile instaurare un dibattito serio e coerente su questo tema, così apparentemente leggero eppure così violentemente divisivo.