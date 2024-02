A Bloody Lucky Day, su Paramount+, è la serie giusta se amate i crime coreani

Yoo Yeon-seok e Lee Sung-min in una scena di A Bloody Lucky Day

A Bloody Lucky Day su Paramount+ è quello che cercate se amate storie di follia, di crimini, se siete fan di ciò che arriva dal filone coreano ma soprattutto se amate le metafore narrative, quelle che sanno usare un prodotto di genere per andare oltre, per parlarci della nostra società, partire dal quotidiano per poi andare verso altri lidi. Basata sul webtoon "Naver A Day of Bad Luc" di Aporia, A Bloody Lucky Day non è un prodotto perfetto, non è soprattutto all'altezza di altri universi seriali usciti ultimamente dal paese asiatico, ma ha il suo perché e le sue carte se le gioca abbastanza bene.

A Bloody Lucky Day - la trama

Protagonista di A Bloody Lucky Day è un tassista, Oh Taek ( Lee Sung-min), che svolge il suo lavoro in modo onesto, cercando di essere sempre gioviale, di trattare tutti con educazione, arrivando fino a rifiutare ogni forma di autodifesa o reazione dalle varie angherie ed insulti, che ogni cliente e persino qualche collega gli vomita addosso. In passato Taek ha avuto piu di quel che guaio con la giustizia, ed ora si ritrova con diversi debiti da saldare, nonché una situazione familiare alquanto complicata. Proprio in virtù di questa necessità economica, accetta la strana offerta da parte di un ragazzo, Geum Hyeok-soo (Yoo Yeon-seok) che gli offre un bel po' di soldi perché lo porti in una località fuori città.



Tuttavia, dopo molto tempo, un'atroce verità si palesa davanti agli occhi di Taek: Geum non è un uomo qualsiasi, ma un pericolosissimo serial killer, un uomo spietato e sadico, per il quale uccidere è un'inezia. Tra i due protagonisti comincerà una sorta di guerra psicologica, fatta di inganni, sotterfugi, ma anche di colpi di scena che renderanno il tutto molto più di un semplice giorno fortunato arrivato per caso. A Bloody Lucky Day è una di quelle miniserie che preme costantemente sull'accelleratore, scala continuamente le marce, senza fermarsi mai. Questo anche a costo di esagerare, di andare fuori pista, a dispetto di una regia di Pil Gam-seong sicuramente robusta.



Quanto e come questo tipo di strategia narrativa sei riuscita, dovrà sicuramente deciderlo il pubblico, a cui il cinema e la televisione coreane negli ultimi anni hanno dimostrato di non aver paura di niente e di nessuno, di non temere di infrangere alcuna barriera, così come di mischiare più generi contemporaneamente. A Bloody Lucky Day unisce in sé le caratteristiche di quella cinematografia che da Joel Schumacher a Michael Mann, da Todd Phillips a David Fincher, ci ha parlato del male, del crimine, delle schegge impazzite all'interno della società, come una manifestazione di un male più profondo, più universale radicato.

Un altro viaggio dentro l'abisso dell'animo umano

A Bloody Lucky Day riesce ad evitare un'eccessiva prevedibilità grazie ad una trama che talvolta si allontana dal corpo centrale, ma senza venir meno alla sua missione di radiografia violenta e spietata sulla società contemporanea, su questa giungla moderna. Nel farlo, si aggancia per certi versi a una recente serie di altissimo livello come Beef e anche il recente Bargain, piccola perla sulla cattiveria del vivere moderno, anch'essa disponibile su Paramount+. Tuttavia, questa miniserie appare forse eccessivamente lunga, e non sempre la sceneggiatura sembra calibrata nel modo giusto. Geum, il villain, appare spesso scimmiottare con fin troppa affezione un lungo elenco di svitati letali che dal cinema, ai fumetti, fino ad altre serie televisive, abbiamo già conosciuto, abbiamo già anche amato nella loro turpedine.

La mancanza di una vera e propria novità insita nella sua identità e finalità, A Bloody Lucky Day la compensa con il finale sorprendente, con la recitazione di alto livello, ma soprattutto con la capacità di farsi metafora dell'ingiustizia come il grande, vero, comune denominatore della nostra società attuale e del nostro tempo. Questo anche grazie all'inserimento in parallelo, del personaggio di Hwang Soon-kyu (Lee Jung-eun), madre decisa ad ottenere giustizia per sé stessa in qualche modo. Sono tutti elementi del dolore e della vendetta, della descrizione del malessere moderno, assolutamente imprescindibili in gran parte della produzione audiovisiva coreana, visto che il paese continua ad avere enormi problemi di corruzione, classismo, ingiustizia sociale.

Proprio questa problematica situazione sociale ha generato questa produzione artistica, ad oggi unica per potenza e capacità espressiva. A Bloody Lucky Day anche nel modo in cui ci parla della malvagità come non qualcosa di innato, ma creato dall'uomo nei propri simili, sfonda una porta aperta, così come nell'azzerare sempre di più la distanza tra bene e male, perlomeno per quello che riguarda i suoi protagonisti. Ma anche così, questo è un prodotto che merita sicuramente una visione, soprattutto per chi ama il thriller psicologico, quei viaggi narrativi dentro l'abisso dell'animo umano.



Voto: 7