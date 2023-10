Bargain lo amerete quanto avete amato Squid Game

Bargain - Trattativa mortale

La Corea non sbaglia veramente un colpo, se non ci credete guardatevi Bargain, il nuovo gioiello televisivo che promette di replicare il successo ottenuto a livello mondiale con Squid Game, di cui riprendere per molti versi tematiche, struttura, finalità. Con una messa in scena in divenire a metà tra il distopico e il metaforico, Bargain ha la capacità di parlarci non solo delle problematiche particolari del paese asiatico, ma anche della società moderna, della dualità e contraddizione dell'essere umano. Questa è una serie che non potete assolutamente perdervi, nettamente tra le migliori uscite fino ad adesso in un anno già di per sé di altissimo profilo.

Un albergo che diventa una giungla di paura e orrori

Bargain ci guida all’inizio dentro un hotel labirintico e ben poco allettante, dove conosciamo la giovane Park Joo Young (Jeon Jong-seo) e il vizioso Noh Hyeong-su (Jin Seon-kyu), che è arrivato sicuro di aver contrattato una prestazione sessuale con la ragazza. Park però ha un atteggiamento imprevedibile, a metà tra il provocatorio e il sensuale, si professa vergine, ma l'uomo ci mette poco a capire che non è così. Ad ogni modo, dietro un corposo sconto sul prezzo iniziale, accetta di restare. Non può immaginare di essere finito in una trappola, come molti altri prima di lui. Quell'hotel in realtà è gestito da un’organizzazione criminale cinese, ed è un centro nevralgico del traffico di organi umani illegale. La ragazza che lo irretiva avrà di lì a poco l'incarico di portare avanti un'asta molto particolare: di fronte a numerosi clienti, non ci saranno opere d'arte, immobili o cimeli, ma lui stesso, incatenato ad una barella. Tra i compratori si dimostra particolarmente attivo e anzi quasi ossessionato dalla vendita il giovane Go Geuk-ryeol (Chang Ryul), a cui servono i due reni di Noh per salvare la vita al padre. Park, ambiziosa e spregiudicata, si accorge però che l'uomo che ha adescato è un poliziotto, ma le viene imposto comunque di continuare. All’improvviso, un terrificante terremoto fa crollare l'hotel, uccidendo molti dei presenti e lasciando gli altri feriti, confusi e in preda al panico, persi tra macerie, oscurità e paura. Da quel momento i sopravvissuti dovranno confrontarsi con una situazione grottesca e terrificante, dove le gerarchie preesistenti scompaiono, dove solidarietà ed egoismo giocheranno una carta fondamentale nel decidere il destino di ognuno. Intanto Go si aggira con fare sempre più compulsivo e feroce per ottenere quei due reni, che per lui diventeranno quasi una missione sacra più che una necessità. Ma non sarà certamente l'unico individuo ad andare incontro ad una completa deformazione, perché la lotta per la sopravvivenza avrà per tutti degli esiti assolutamente imprevedibili.

Bargain è una serie straordinaria per concezione, tematiche ed energia

Bargain è la dimostrazione di quanto la Corea giochi un campionato a parte. Scritta da Choi Byeong-yun e Kwak Jae-min, ispirata al corto My Bargain, la serie ha ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura a Cannes e il Critics' Choice Award al Seriencamp del Festival di Colonia. Ma è solo l'inizio, perché l'incredibile qualità dell’insieme, la pluralità di temi affrontati, farà di Bargain un punto di riferimento da qui in avanti, così come lo sono state molte altre serie arrivate da un paese, che ad oggi rimane l'unico bastione contro la mediocrità della produzione occidentale mainstream. Come tipico della tradizione coreana, Bargain muta e cambia pelle, regala colpi di scena e circonda lo spettatore con un clima opprimente, claustrofobico, in cui si ramifica una duplice metafora. Da una parte c’è una critica alla stessa Corea, un paese in cui corruzione, malavita e crisi morale stanno distruggendo la società e la libertà individuale, e con esse la speranza di un futuro migliore. Dall'altra parte, ci arriva un manifesto sensazionale sull’ambiguità dell'essere umano dove, tra le macerie oscure di un albergo in frantumi, quasi all'interno di una sorta di caverna di Platone, il rifiuto della realtà, l’egoismo e l’incapacità di pensare in prospettiva sono il tratto dominante. Anche la verità sfugge di continuo e intendiamo quella sugli eventi così come quella sui personaggi, le loro motivazioni, la loro natura. Siamo e rimaniamo degli animali per Bargain, capaci di gesti di una crudeltà immensa. La serie tutto questo lo mostra con una regia semplicemente pazzesca per dinamismo e potenza, una scenografia quasi post apocalittica e una struttura diegetica che ricalca in modo palese l'esperienza videoludica. Si omaggia il thriller classico e il genere distopico, e la narrazione anti-manichea qui trova un bastione in cui elevarsi. Insomma, Bargain merita ogni minuto della vostra attenzione, del vostro stupore, della vostra fedeltà.



Voto: 9