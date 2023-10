Bargain Trattativa Mortale, la nuova serie thriller coreana: trama e quando esce

Per gli amanti delle serie tv coreane, è in uscita su Paramount+ una nuova, promettente produzione: si intitola Bargain - Trattativa Mortale, genere thriller distopico, è composta da sei episodi e di seguito trovate il trailer e tutte le informazioni.

Quando esce Bargain su Paramount+

Tutti i sei episodi della serie saranno disponibili in streaming dal giorno giovedì 5 ottobre su Paramount+ in Italia oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Di cosa parla la nuova serie coreana

Nella serie Bargain - Trattativa Mortale, gli uomini vengono attirati in un hotel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi che vengono venduti all'asta al miglior offerente. Dopo un terremoto catastrofico, le vittime, i trafficanti e gli acquirenti rimangono intrappolati nell'edificio in rovina. Tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere ad ogni costo.

Il cast di Bargain - Trattativa Mortale

La serie ha come protagonisti gli attori Jin Sun-kyu (Extreme Job), Jun Jong-seo (Money Heist: Korea) e Chang Ryul (My Name) ed è un adattamento dell'omonimo cortometraggio pluripremiato del regista Lee Chung-hyun, uscito nel 2015. Il regista e scrittore Jeon Woo-sung, che faceva parte del team di produzione del cortometraggio originale, ha ripreso la storia e l'ha sviluppata in una serie in sei parti. La serie è co-scritta da Choi Byeong-yun e Kwak Jae-min e prodotta dallo showrunner e creatore Byun Seungmin e da Bang Jin Ho.

Il trailer ufficiale

Questo il trailer ufficiale in lingua originale con sottotitoli in italiano di Bargain - Trattativa Mortale.