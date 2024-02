Halo 2, quando escono le puntate su Paramount+: il calendario completo

La seconda stagione di Halo, la serie tratta dal famoso videogioco per Xbox, ha debuttato su Paramount+ con i primi due episodi l’8 febbraio 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere e il calendario completo di tutte le puntate.

Halo 2, il trailer

Halo 2, le anticipazioni sulla trama

Nella seconda stagione, si legge nelle anticipazioni della trama, "Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo".

Halo 2, il cast e le novità

Halo ha come protagonisti Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Spartan-117 e Natascha McElhone nel ruolo della dottoressa Halsey, che in questa stagione sono anche produttori. Altri membri del cast che ritornano sono Jen Taylor nel ruolo di Cortana, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani. Le nuove aggiunte al cast di questa stagione includono Joseph Morgan e Cristina Rodlo. Morgan si unisce alla serie nel ruolo di James Ackerson, un formidabile agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio segreto dei servizi segreti navali dell'Unsc. Rodlo è Talia Perez, un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che non ha ancora visto un vero combattimento. Laera (Fiona O'Shaughnessy), che ritorna dalla prima stagione, è la confidente, moglie e partner di Soren. Il figlio di Soren e Laera, Kessler (Tylan Bailey), ha avuto un'infanzia relativamente tranquilla, anche se insolita, crescendo tra le macerie.

Halo 2, la produzione

La seconda stagione di Halo è prodotta da David Wiener insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Kiki Wolfkill è produttore esecutivo per Xbox/343 Industries, con Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Gian Paolo Varani. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

Halo 2, quando escono le puntate: il calendario completo

Le prime due puntate di Halo 2 sono uscite su Paramount+ l'8 febbraio 2024. Ecco il calendario completo di tutti gli episodi.