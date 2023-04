Insomnia, arriva su Paramount+ la serie thriller "sorella" di Dietro ai suoi occhi

Dietro ai suoi occhi resta, ancora oggi, una delle milgiori serie thriller di Netflix e una delle più belle serie in assoluto della piattaforma di streaming. Una storia, debuttata su Netflix nel 2021, dai toni dark con un tocco di fantasy che aveva lasciato tutti a bocca aperta per quel finale inaspettato e sconvolgente e quei colpi di scena che sembravano non finire mai. Se avete un po' nostalgia di quel thriller psicologico che aveva conquistato letteralmente tutti, sappiate che è in arrivo una nuova serie "sorella" di Dietro ai suoi occhi. Di cosa stiamo parlando? Di Insomnia,il nuovo e attesissimo titolo Paramount+ tratto dal romanzo della stessa autrice di Dietro ai suoi occhi, Sarah Pinborough.

La piattaforma, infatti, ha annunciato l'arrivo di Insomnia, commissionata da Sebastian Cardwell, vice capo dei contenuti del Regno Unito per Paramount e che vede come produttori esecutivi Andy Harries, Jessica Burdett e Tim Bricknell, come produttrice Charlotte Essex e come casa di produzione la stessa di Dietro ai suoi occhi, la Left Bank Pictures. A cambiare sarà solo la piattaforma di distribuzione del titolo che, nel caso di Insomnia, sarà Paramount+ e non Netflix.

Qual è la trama di Insomnia

Insomnia è un adattamento sul piccolo schermo del romanzo omonimo di Sarah Pinborough incentrato sulla storia di una donna in carriera, Emma Averill, che, poco prima del suo 40esimo compleanno si ritrova a soffrire d'insonnia al punto di credere di aver perso la testa. La donna, infatti, si priverà del sonno per due settimane consecutive e il non dormire avrà un forte impatto sulla sua psiche. Anche sua madre alla sua stessa età ha avuto un'esperienza molto simile che l'ha portata a un forte esaurimento nervoso prorpio nella notte del suo 40esimo compleanno. Emma, però, per superare questo momento difficile sarà costretta a indagare sul suo passato e trovare verità nascoste.

Quando esce Insomnia su Paramount+

Insomnia inizierà le riprese entro la fine del 2023 quindi possiamo immaginare di vederla sul catalogo di Paramount+ tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.