Lawmen: Bass Reeves su Paramount+ è il perfetto esempio di western moderno

Lawmen: Bass Reeves

Lawmen: Bass Reeves è l’ennesima prova che Taylor Sheridan è una sorta di Dottor Frankenstein. Ha preso un cadavere, il western, e l’ha rimesso insieme ridandogli vita, creando un universo che tra piccolo e grande schermo, sta facendo la fortuna degli appassionati del genere e non solo. Dopo Yellowstone, 1883, 1923, ecco che arriva Lawmen: Bass Reeves, che si porta appresso un grande cast, maestranze di ottimo livello e soprattutto la capacità di portarci dentro la vita di uno dei personaggi più incredibili del Far West.

Lawmen: Bass Reeves – la trama

Protagonista come noto è Bass Reeves, un simbolo di emancipazione e libertà come pochi ve ne sono stati nella storia dell'ovest selvaggio per la comunità afroamericana. Nato come schiavo come tantissimi suoi pari nel Middle Border, Reeves fu costretto a seguire il suo padrone come una sorta di scudiero durante la guerra di secessione, dove agli eserciti regolari si alternava la peggio guerriglia. Già sposato con Jennie (Lauren E. Banks), fu costretto alla fuga dopo aver malmenato il proprio padrone, che cercava di rifiutargli la libertà promessa. Costretto a vivere fino alla fine del conflitto nel territorio indiano, Reeves acquisì dimestichezza con diverse lingue native, nonché la fama di ottimo tiratore e uomo onesto. Di lì a poco gli fu chiesto di servire come vice dal Marshall Sherrill Lynn (Dennis Quaid). Era solo l'inizio di una carriera che lo avrebbe visto diventare il primo Deputy Marshal afroamericano per volontà del giudice Parker (Donald Sutherland) dando il via ad una carriera che ancora oggi rimane uno dei più fulgidi esempi di rettitudine, professionalità e osservanza scrupolosa della legge. Quest'ultimo elemento non deve essere sottovalutato, dal momento che la storia della frontiera, è piena di uomini come i fratelli Earp, il leggendario Wild Bill Hickok o John Coffee Hays, che sovente più che piegarla, la legge erano costretti a infrangerla per pura sopravvivenza. Reeves poi non fu semplicemente un Marshall efficiente, ma anche uno dei primi veri detective dell'ovest selvaggio. Tutto questo in Lawmen: Bass Reeves emerge pian piano, dal momento che la miniserie su Paramount+ cerca soprattutto di darci un ritratto umano di Reeves. Ottimo affresco storico, si pone come giusta mediazione tra la profondità da dare ai singoli personaggi e la necessità di farci comprendere in che complicato mondo vivessero. Come sempre, quando si parla di un qualcosa in cui ha le mani in pasta Taylor Sheridan, il risultato finale è di altissimo livello, tanto che in certi momenti appare quasi sprecato per il piccolo schermo.

Una miniserie storica perfetta anche per i profani del West

Lawmen: Bass Reeves ha come protagonista un bravissimo David Oyelowo, che riesce ad essere perfettamente in parte nel darci l’immagine non di un eroe in senso fordiano, né di un antieroe, come il western crepuscolare ha donato con molteplici sfaccettature. Il suo Bass Reeves è semplicemente un uomo, attraversato da mille emozioni, vittima dei tempi, ma deciso sempre e comunque a sopravvivere, ed assieme a fare la cosa giusta. Lawmen: Bass Reeves ha il grande merito anche di non andare verso lo scontato, di non far diventare il tutto l'ennesima crociata sul razzismo storicamente inteso negli Stati Uniti o peggio ancora di strizzare l’occhio alla modernità commerciale come in The Harder They Fall. Splendido a livello di regia e di fotografia, con una rievocazione d’epoca di primo ordine, la miniserie cerca di darci soprattutto uno squarcio sulla società e mentalità di quel mondo in fieri. In questo recupera la funzione non solo di quella miniserie capolavoro che fu Hatfields & McCoys, ma anche di un film storico che avrebbe meritato una maggior fortuna come Free State of Jones. Nulla qui viene piegato alla necessità del mondo mainstream, del resto è una sine qua non da sempre delle produzioni di Taylor Sheridan, uno che ha cercato più che di fare iperrealismo come in Hostiles, un realismo totale. Anche qui non vi è uno sguardo di superiorità modernamente inteso, ma un prenderci per mano e farci capire dove e come è nata l’America, in quei grandi spazi dove ancora oggi lo spirito della Frontiera è presente. Ottimi nei ruoli di supporto l'inossidabile Dennis Quaid, Gareth Hetlund e Barry Pepper. Per i più esperti, permangono grossi punti di contatto con The English, altra miniserie western meravigliosa degli ultimi tempi. Lawmen: Bass Reeves conferma come Paramount+ sia la grande casa non solo del western, ma in generale del ritorno della narrazione americana classicamente intesa, di cui Sheridan ha saputo riportare al centro i topi narrativi più importanti. Qui, grazie allo showrunner Chad Feehan ciò avviene innestando il tutto in un iter narrativo accessibile e gradevole anche per i profani, dove tornano al centro sempre e comunque i personaggi, la loro metamorfosi, la loro natura.

Voto: 9