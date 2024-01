Levante si racconta su Paramount+, arriva il documentario sulla cantautrice siciliana

Levante sta per debuttare su Paramount+ in un documentario intimo e rivelatorio dove la cantautrice siciliana racconterà come ha vissuto il 2023, un anno d'oro dal punto di vista privato e professionale. Il documentario si intitola Levante Ventitré - Anni di voli pindarici ed è un viaggio per lo spettatore nel dietro le quinte della vita della 36enne Claudia Lagona, in arte Levante, con filmati inediti, foto, video, stralci di momenti intimi e preziosi strappati dal backstage della vita della cantante che raccontano riflessioni, retroscena, riti scaramantici, momenti di gioia ma anche momenti di smarrimento. Grazie a Levante Ventitré - Anni di voli pindarici, il pubblico potrà ripercorrere gli ultimi 12 mesi della vita di Levante, un anno che ha segnato in modo indelebile questa straordinaria artista della parola.

Levante Ventitré - Anni di voli pindarici: la trama

Levante Ventitré - Anni di voli pindarici sarà un viaggio tra gli stati d’animo che hanno guidato le parole della cantautrice che si racconterà in una lunga intervista scavando dentro di sé e raccontando per la prima volta la profonda trasformazione, esteriore e interiore, che l’ha attraversata, portandola a un nuovo modo di concepire il futuro, che oggi Levante guarda con occhi curiosi in attesa di altri traguardi da raggiungere.

In questo racconto non saranno solo le parole al centro ma ci sarà soprattutto la musica di Levante che aprirà per la prima volta al pubblico le porte dell’Arena di Verona per raccontare le paure, le emozioni che hanno avvolto il suo ritorno live accompagnata da una band che è stata nel tempo una famiglia da proteggere e una “carovana gipsy” che la accompagna sin dai suoi esordi, in quella Torino in cui Claudia serviva cappuccini e caffè per pagarsi la musica, tempi lontani da guardare oggi con un misto di orgoglio e tenerezza perché la Levante di oggi è il frutto di quei sacrifici, di quelle serate in studio a comporre e suonare, di quei sogni in cui credere e a cui aggrapparsi nelle difficoltà.

Perché il documentario si chiama Levante Ventitré, il significato

23 è il giorno del compleanno di Claudia Lagona. 23 sono i suoi anni di carriera, dalla prima apparizione pubblica ancora adolescente ad oggi. L’anno appena concluso, il 2023 è stato un anno di grandi soddisfazioni, ma anche di terremoti e di nuove ricostruzioni: ha compreso il significato di essere madre dopo un inizio avvolto nel buio dopo la nascita di sua figlia Alma Futura, ha pubblicato un album necessario e complesso che guarda al futuro (“Opera futura”), ha partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo arrivando alla posizione n. 23 con un brano che è stato un rischio ma anche una grande opportunità (quella “VIVO” che è stata giudicata a volte più dall’aspetto e dal “nuovo look” della sua autrice, più che dal brano in sé) è salita per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona per chiudere un cerchio, un decennale importante (segnato da un altro 23 ossia quello del suo primo Forum di Assago), e aprire un nuovo capitolo che la porterà questa primavera a calcare i palchi di 23 teatri italiani. Ma non è tutto: il 23 tornerà in alcuni dei momenti più complessi della vita di Levante che l’artista siciliana troverà la forza di raccontare in “LEVANTE VENTITRÉ - Anni di voli pindarici”.

Levante Ventitré - Anni di voli pindarici: quando esce su Paramount+

Levante Ventitré - Anni di voli pindarici debutta in esclusiva su Paramount+ dal 23 febbraio 2024.

Levante Ventitré - Anni di voli pindarici è una produzione VIVO Concerti, in collaborazione con Metatron, TAIGA e Warner Music Italy; in collaborazione con Paramount+; la regia e il montaggio sono di Giacomo Triglia; la scrittura è di Katamashi; la produzione esecutiva è di deAntartica.