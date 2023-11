Paramount+, le nuove uscite di dicembre 2023

Film di Natale, caccia ai serial killer, questioni di cuore, la grande fuga dalla casa di riposo, misteri e omicidi in un convento galiziano. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di dicembre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, le uscite di dicembre 2023

Gli Inviati, stagione 2 (7 dicembre)

Cominciamo con un thriller. La serie in lingua spagnola Gli Inviati vanta un cast all-star, tra cui Luis Gerardo Méndez (Narcos: Mexico) e Miguel Ángel Silvestre (Narcos, Sense8). Il premio Oscar Juan José Campanella (El Secreto de Sus Ojos) è showrunner, produttore e regista. Nella seconda stagione, i sacerdoti Pedro Salinas (Méndez) e Simón Antequera (Silvestre) si addentrano in una rete di misteri e omicidi in un convento galiziano. Con tre suore cieche che testimoniano un presunto miracolo, la battaglia tra menzogna e fede si inasprisce. Mentre indagano più a fondo, la tragedia si abbatte sulla morte improvvisa del loro ospite Joaquin. Invischiati in una doppia indagine, i sacerdoti affrontano non solo il mistico, ma anche una verità molto più terrena. Mentre la battaglia tra inganno e fede si inasprisce, questa stagione promette un'elettrizzante fusione di mistero, omicidio e brividi al cardiopalma.

Scritta da Eduardo Sacheri, Emanuel Diez, Juan Pablo Domenech e Campanella, la seconda stagione è prodotta da Muriel Cabeza per 100 Bares e Alfonso Blanco per Portocabo.

Love Me, stagione 2

Continuiamo con la seconda stagione di Love Me. La serie riprende la storia della famiglia nove mesi dopo, mentre naviga nella complessità delle relazioni, quando un nuovo amore diventa una proposta a lungo termine. Glen, Clara e Aaron Mathieson hanno rimesso insieme i pezzi delle loro vite dopo la morte di Christine, facendo i conti con una nuova realtà che li porta a chiedersi: “l’amore è abbastanza?”. Nel cast della serie ci sono Hugo Weaving, Bojana Novakovic e William Lodder.

L’età giusta (24 dicembre)

Proseguiamo con L’età giusta, la commedia originale Paramount+ diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali Barber Ring e Come un Padre) e interpretata da Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone.

Il film racconta la vicenda di quattro donne ultraottantenni con una vitalità travolgente che si ritrovano a dover affrontare una sfida senza precedenti: con la fuga dalla casa di riposo dove risiedono, vogliono vendicare una truffa amorosa subita online da una di loro e devono far crescere un ragazzo determinato a rimanere giovane per sempre. Con solo due giorni a loro disposizione, dovranno dimostrare che non c'è età per smettere di sperare e sognare.

The Caine mutiny court-martial (29 dicembre)

Concludiamo con The Caine mutiny court-martial. Il film, presentato all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, segue le vicende di un primo ufficiale della Marina degli Stati Uniti che viene processato per aver orchestrato un ammutinamento dopo che il suo capitano inizia a dare segni di squilibrio, mettendo a repentaglio la vita del suo equipaggio. Interpretato da un cast eccezionale, il film vede il coinvolgimento di Kiefer Sutherland (24), Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (White Lotus), Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Jay Duplass (Transparent), Tom Riley (The Nevers) e Lance Reddick (John Wick).

Il film, scritto e diretto da William Friedkin, è prodotto da Annabelle Dunne e Matt Parker con Michael Salven e Mike Upton come produttori esecutivi. Il film è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

