Dal reality al thriller, passando per la fantascienza e il fantastico. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di febbraio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, le uscite di febbraio 2024

A bloody lucky day (1 febbraio)

Il primo febbraio 2024 arriva su Paramount+ la serie coreana A bloody lucky day. Oh Taek, racconta la sinossi, “è un tassista sfortunato che ha un'insolita fortuna quando accetta di accompagnare un uomo misterioso di nome Geum Hyuk-soo in una città lontana in cambio di una tariffa esorbitante. Ma quando il passeggero si rivela un serial killer, che confessa i macabri crimini del suo passato e uccide altre persone sull'autostrada, il tassista deve giocare d'astuzia per assicurarsi che la sua fortuna non finisca in modo mortale”.

Nel cast gli attori Lee Sung-min nel ruolo di Oh Taek, Yoo Yeon-seok nel ruolo di Geum Hyuk-soo e Lee Jung-eun (Parasite) nel ruolo di Hwang Soon-gyu. La serie in dieci episodi è diretta da Pil Gam-seong e scritta da Kim Min-sung e Song Han-na.

L’apprendista della tigre (3 febbraio)

Il 3 febbraio 2024 tocca a L’apprendista della tigre, film d’animazione basato sull'omonima serie di libri per bambini di Laurence Yep. La pellicola racconta la storia “dell'adolescente cinese-americano Tom Lee, la cui vita cambia per sempre quando scopre di far parte di una lunga stirpe di protettori magici noti come Guardiani. Con la guida di una mitica tigre di nome Hu, Tom si allena per affrontare Loo, una forza potente quanto un Guardiano ma con l'intenzione di usare la magia per distruggere l'umanità. Per avere una possibilità di combattere contro Loo, Tom deve riunire tutti i dodici guerrieri animali dello Zodiaco e padroneggiare i propri poteri appena scoperti”.

Diretto da Raman Hui e co-diretto da Paul Watling e Yong Duk Jhun, con la sceneggiatura di David Magee e Christopher Yost e musiche di Steve Jablonsky, il film è prodotto da Jane Startz, p.g.a., Sandra Rabins, p.g.a., e Bob Persichetti, p.g.a. con Maryann Garger, Kane Lee e Carlos Baena come produttori esecutivi.

Halo, stagione 2 (8 febbraio)

L’8 febbraio 2024 è il giorno del debutto della seconda stagione di Halo, la serie “figlia” del famoso videogioco. Nella seconda stagione, racconta la sinossi, “Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d'élite contro la minaccia aliena nota come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che il Covenant si sta preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo”.

Halo ha come protagonisti Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Spartan-117 e Natascha McElhone nel ruolo della dottoressa Halsey, che in questa stagione sono anche produttori. Altri membri del cast che ritornano sono Jen Taylor nel ruolo di Cortana, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani. Le nuove aggiunte al cast di questa stagione includono Joseph Morgan e Cristina Rodlo. Morgan si unisce alla serie nel ruolo di James Ackerson, un formidabile agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio segreto dei servizi segreti navali dell'Unsc. Rodlo è Talia Perez, un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che non ha ancora visto un vero combattimento. Laera (Fiona O'Shaughnessy), che ritorna dalla prima stagione, è la confidente, moglie e partner di Soren. Il figlio di Soren e Laera, Kessler (Tylan Bailey), ha avuto un'infanzia relativamente tranquilla, anche se insolita, crescendo tra le macerie.



The Family Stallone 2 (22 febbraio)

Concludiamo con la seconda stagione di The Family Stallone, il reality che racconta la vita di Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet. “In questa stagione – si legge nella sinossi - , dopo quattro decenni trascorsi come una delle famiglie più famose di Los Angeles, gli Stallone lasciano definitivamente Hollywood e si trasferiscono a est. Rimasti solo in due, con le figlie Sophia e Sistine che inseguono i loro sogni a New York City e Scarlet che frequenta il college e un nuovo amore a Miami, Sly e Jen mettono radici a Palm Beach. Ma la distanza non può tenerli separati: la stagione culmina in un meraviglioso viaggio tutti insieme in Italia per esplorare la storia della loro famiglia, ravvivare l’amore e creare ricordi per tutta la vita”.

The Family Stallone è prodotto da Mtv Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions con Chris Ray e Jason Williams sono co-produttori esecutivi.

Paramount+, tutte le uscite di febbraio 2024