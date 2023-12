Giallo, crime, commedie, medical drama e molto altro. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di gennaio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, le uscite di gennaio 2024

SkyMed, stagione 2 (12 gennaio)

Il 12 gennaio 2024 arriva su Paramount+ la seconda stagione di SkyMed, la serie che racconta giovani medici e piloti che guidano ambulanze aeree attraverso il Canada settentrionale. “Intrecciando intensi viaggi personali con salvataggi medici sbalorditivi nelle condizioni più remote, la nuova stagione spinge il variegato gruppo di soccorritori medici in emergenze intense, mentre continuano a fare affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere a 20.000 piedi di altezza. Con l'espansione di SkyMed, ci si aspettano nuovi incontri, batticuori e sfide sul lavoro, mentre la squadra si confronta con il vero significato di crescita e scopre se può crescere insieme o separarsi”, racconta la sinossi.

Nel cast Natasha Calis nel ruolo di Hayley, Morgan nel ruolo di Crystal, Praneet Akilla nel ruolo di Chopper, "Ace" Aason Nadjiwon nel ruolo di Bodie, Mercedes Morris nel ruolo di Lexi, Thomas Elms nel ruolo di Nowak e Kheon Clarke nel ruolo di Tristan. Nel cast anche i nuovi series regular Sydney Kuhne nel ruolo di Stef, Ryan Ali (Aquaslash) nel ruolo di Reese e Nadine Whiteman-Roden nel ruolo della Dr. Yana Noah. Riprendono i loro ruoli ricorrenti Braeden Clarke nel ruolo di Jeremy, Emilia McCarthy nel ruolo di Madison e Aaron Ashmore che interpreta Wheezer.

Ncis: Sydney, stagione 1 (18 gennaio)

Il 18 gennaio 2024 debutta su Paramount+ Ncis: Sydney, la prima serie internazionale del franchise al di fuori degli Stati Uniti e racconta le crescenti tensioni internazionali nell'Indo-Pacifico. “La brillante squadra di agenti dell'Ncis statunitense e della Polizia Federale Australiana (Afp) viene innestata in una task force multinazionale, per tenere sotto controllo i crimini navali nel tratto di oceano più conteso del pianeta”, racocnta la sinossi. La squadra sarà guidata dall'agente speciale dell'Ncis Michelle Mackey, interpretata da Olivia Swann e dal suo omologo dell'Afp, il sergente Jim "JD" Dempsey, interpretato da Todd Lasance. A loro si aggiungono Sean Sagar nel ruolo dell'agente speciale dell’Ncis DeShawn Jackson; Tuuli Narkle nel ruolo dell'agente di collegamento dell'Afp Evie Cooper; Mavournee Hazel nel ruolo della scienziata forense dell'Afp Bluebird "Blue" Gleeson e William McInnes nel ruolo del patologo forense dell'Afp Roy Penrose.

The woman in the wall, stagione 1 (20 gennaio)

Il 20 gennaio 2024 approda su Paramount+ The woman di wall, giallo gotico creato da Joe Murtagh e incentrato su Lorna Brady (Wilson), una donna della piccola e fittizia cittadina irlandese di Kilkinure che una mattina si sveglia e trova un cadavere in casa sua. “In modo agghiacciante – si legge nella sinossi - , Lorna non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa possa essere responsabile dell'apparente omicidio. Questo perché Lorna soffre da tempo di attacchi di sonnambulismo estremo da quando, all'età di 15 anni, è stata strappata alla sua vita e rinchiusa nel convento di Kilkinure, una sede di una delle famigerate Magdalene Laundries per donne d'Irlanda. Lì Lorna diede alla luce sua figlia Agnes, che le fu crudelmente sottratta e di cui Lorna non ha mai conosciuto il destino. Il detective Colman Akande (McCormack) è ora sulle tracce di Lorna per un crimine apparentemente non collegato al corpo che ha scoperto in casa sua. Il suo spirito pungente nasconde una tranquilla tristezza e, quando incontra Lorna, si trova costretto a confrontarsi con i propri tormentati segreti. Mentre Colman cerca un assassino e Lorna cerca sua figlia, le loro strade si scontrano in modi che non avrebbero mai potuto prevedere”. La serie è interpretata anche da Simon Delaney, Philippa Dunne, Mark Huberman, Hilda Fay, Frances Tomelty e Dermot Crowley.

Sexy Beast, stagione 1 (25 gennaio)

La serie Sexy Beast in arrivo su Paramount+ il 25 gennaio 2024, prequel del film del 2000 diretto da Jonathan Glazer, esplora “le origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si ritrovano nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni '90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo”. James McArdle è Gal Dove, mentre Emun Elliott è Don Logan: “i due sono migliori amici e ladruncoli di provincia, che fanno la bella vita nella East London degli anni Novanta. Sarah Greene è Deedee Harrison, un'affascinante star del cinema per adulti le cui ambizioni di controllare il proprio destino personale e la sua storia d'amore con Gal Dove la mettono in pericolo. Stephen Moyer è Teddy Bass, nome in ascesa nel mondo della malavita che seduce Gal e Don nella sua rete criminale, e Tamsin Greig è Cecilia, la sorella maggiore di Don, temibile e patologicamente controllante”, spiega la sinossi.

Il cast comprende anche Eliza Bennett, Clea Mrtin, Nicholas Nunn, Peter Ferdinando, John Dagleish, Robbie Gee, Paul Kaye, Lex Shrapnel, Cally Lawrence, David Kennedy, Julian Rhind-Tutt, Ralph Brown, Nitin Ganatra, e Alice Bailey Johnson.

Paramount+, le uscite di gennaio 2024