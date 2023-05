Tutte le nuove uscite Paramount+ di giugno 2023, da Star Trek Strange New Worlds a School Spirits

Nuovo mese, nuove uscite su Paramount+. La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a regalare al pubblico tanti nuovi titoli a cui appassionarsi. Da storie fantascientifiche ad avventure soprannaturali, ecco quali sono le serie più promettenti che debutteranno su Paramount+ in questo giugno 2023.

Le serie più attese su Paramount+ a giugno 2023

Tra le nuove uscite di giugno 2023 su Paramount+ ci sono alcuni titoli degni di nota. Iniziamo con l'arrivo della nuova stagione di Star Trek: Strange New Worlds che amplia l'universo di Star Trek con nuove incredibili avventure. Sempre a giugno c'è la possibilità di tuffarsi in nuove avventure, in questo caso, soprannaturali con il debutto di School Spirits, il nuovo teen drama supernatural che vede un'adolescente, interpretata da Peyton List, bloccata nell'aldilà che cerca di indagare sulla scomparsa di un gruppo di studenti del suo liceo che come lei sono bloccati, ma loro nel limbo. E per la gioia del pubblico italiano arrivano su Paramount+ anche gli episodi doppiati in italiano di Wolf Pack, la serie on Sarah Michelle Gellar creata dallo stesso ideatore di Teen Wolf.

Tra le nuove uscite del prossimo mese segnaliamo anche la seconda stagione di Evil e il debutto della serie svizzero-tedesca Lo sceicco.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le nuove uscite Paramount+ di giugno 2023.

Tutte le uscite Paramount+ di giugno 2023