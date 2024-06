Paramount+, tutte le uscite di luglio 2024

Musical, docuserie, animazione e auto. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di luglio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Mean Girls (9 luglio 2024)

Cominciamo il 9 luglio 2024 con Mean Girls, il musical diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.. Protagonista della pellicola “la studentessa Cady Heron, accolta in una nuova scuola da un gruppo d'élite di ragazze molto popolari chiamate le “Plastics” e capitanate da Regina George. Tuttavia, quando Cady compie il grave passo falso di innamorarsi di Aaron Samuels, l'ex fidanzato di Regina, si ritrova presto nel loro mirino, in una battaglia per la popolarità”. Nel cast, Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli’I Cravalho.

Mafia Spies, stagione 1 (17 luglio 2024)

Proseguiamo il 17 luglio 2024, con Mafia Spies. Nella docuserie, si legge nella sinossi, “gli spettatori scopriranno una cospirazione nascosta tra la Cia e la mafia di Chicago per assassinare Fidel Castro in un momento critico della Guerra Fredda”. E ancora: “Basata sul libro di Thomas Maier e su eccellenti ricostruzioni cinematografiche, questa serie coinvolgente e ricca di azione racconta la Guerra Fredda da Las Vegas a Miami fino all’Havana, contrapponendo i più forti protagonisti di Washington al più famoso gangster del XX secolo”. La serie include interviste esclusive rilasciate negli Stati Uniti e a Cuba, tra cui quelle a storici esperti e giornalisti di rilievo come Gerald Posner, Tim Weiner, Geoff Schumacher, Stephen Kinzer, Peter Kornbluh, J. Michael Niotta, il professor Boris Nerey Obregón e Felix Rodriguez. La serie vede anche la partecipazione della figlia di Sam Giancana, Antoinette, dell'intrattenitrice Betsy Duncan Hammes e dell'attore Robert Davi.



Top Gear Australia (19 luglio 2024)

Concludiamo il 19 luglio 2024 con Top Gear Australia, ovvero il debutto su Paramount+ del “più grande spettacolo di intrattenimento automobilistico del mondo”. Beau Ryan Blair, Joscelyne e Jonathan LaPaglia, il nuovo team di conduttori appassionati di motori, recita la sinossi, “accompagnano i fan in un'avventura ad alto numero di ottani in giro per il mondo, per accompagnarli attraverso sfide adrenaliniche e testare insieme le ultime meraviglie dell'ingegneria”.

Paramount+, tutte le uscite di luglio 2024