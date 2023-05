Tutte le nuove uscite Paramount+ di maggio 2023, da Attrazione fatale a Rabbit Hole

Nuovo mese, nuove uscite su Paramount+. La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a regalare al pubblico tanti nuovi titoli a cui appassionarsi. Dopo aver svelato cosa aspettarsi in fatto di serie tv sulle varie piattaforme come Netflix, Sky e NOW e Disney+ è arrivato il momento di scoprire cosa ci aspetta di interessante su Paramount+.

Le serie più attese su Paramount+ a maggio 2023

In questo nuovo mese del 2023 sono diversi gli appuntamenti seriali da non perdere e tra questi citiamo subito il remake del film cult Attrazione fatale con Joshua Jackson. Passiamo poi a un altro titolo imperdibile di questo mese e cioè la serie Evil, un titolo del 2019 che arriva per la prima volta in Italia per raccontare la storia di una psicologa forense, un seminarista cattolico e un appaltatore che indagano sui misteri della Chiesa, tra cui presunti miracoli e altri eventi inspiegabili. Infine, altra serie attesa su Paramount+ a maggio 2023 è la serie fantascientifica Rabbit Hole sulla storia di John Weir, un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale che viene incastrato per omicidio da forze potenti con la capacità di influenzare e controllare le popolazioni. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta su Paramount+ in questo aprile 2023.

Tutte le uscite Paramount+ di maggio 2023