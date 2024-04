La Russia che cambia, l’occulto e un pezzo di storia della tecnologia. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di maggio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, tutte le nuove uscite di maggio 2024

Blackberry (2 maggio 2024)

Cominciamo il 2 maggio 2024 con Blackberry, il film scritto e diretto da Matt Johnson che racconta la storia della spettacolare ascesa e della catastrofica scomparsa del primo smartphone al mondo.

Nel cast Jay Baruchel, Glenn Howerton, Cary Elwes, Saul Rubinek, Rich Sommer, Martin Donovan, Michael Ironside e Matt Johnson.

Il film è prodotto da Niv Fichman, Matthew Miller, Fraser Ash e Kevin Krikst.

Un gentiluomo a Mosca (17 maggio 2024)

Continuiamo il 17 maggio 2024 con Un gentiluomo a Mosca, adattamento del romanzo best-seller internazionale di Amor Towles con Ewan McGregor protagonista. La serie, si legge nella sinossi, “segue il conte Alexander Rostov che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l'esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore”. Oltre a McGregor, la serie è interpretata da Mary Elizabeth Winstead nel ruolo dell'affascinante attrice cinematografica Anna Urbanova, Alexa Goodall nel ruolo della giovane amica del Conte, Nina; Johnny Harris nel ruolo del combattuto agente della polizia segreta Osip; e Fehinti Balogun nel ruolo di Mishka, il migliore amico del Conte ai tempi dell'università.

Evil, stagione 4 (24 maggio 2024)

Proseguiamo il 24 maggio 2024 con la quarta e ultima stagione di Evil. La serie è interpretata da Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Kurt Fuller, Andrea Martin, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp.

“Kristen, David e Ben – racconta la sinossi - continueranno a esaminare casi di sperimentazione tecnologica, maiali posseduti, oppressione e infestazione demoniaca, una musa danzante evocata da presunte streghe e una reliquia malvagia. Nel frattempo, Leland tenta di convincere Kristen a crescere un bambino anticristo concepito con il suo ovulo. David viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano per la "visione remota", una capacità paranormale di vedere l'invisibile per individuare il male. Ben viene colpito da un fascio di ioni che gli provoca visioni di un demone che lo deride, finché non scopre una soluzione insolita per scacciarlo. Infine, tutti e tre si rendono conto che restano solo poche settimane per esaminare i casi, perché la parrocchia ha deciso di sciogliere la squadra per mancanza di fondi. Il tutto culmina in un ultimo confronto con Leland e le 60 famiglie che costituiscono il Male nel mondo moderno”.

Little Wing (24 maggio 2024)

Concludiamo sempre il 24 maggio 2024 con Little Wing, il film scritto da John Gatins e diretto da Dean Israelite. La pellicola, si legge nella sinossi, “segue Kaitlyn, una ragazzina di tredici anni che, dopo il divorzio dei genitori e l'imminente perdita della casa, viene coinvolta nel mondo delle corse dei piccioni. Mentre spera di risolvere i problemi finanziari della sua famiglia rubando un uccello di valore, stringe un legame con il proprietario che alimenta il suo amore per questo sport”.

Nel cast Brian Cox nel ruolo di Jaan, il corridore di piccioni; Kelly Reilly nel ruolo di Maddie, la madre di Kaitlyn; Brooklynn Prince nel ruolo di Kaitlyn; e Che Tafari nel ruolo di Adam, compagno di classe e amico di Kaitlyn.

