Un reality e tanti supereroi per i bambini di tutte le età. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di marzo 2024 sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, le uscite di marzo 2024

Tartarughe Ninja – Caos mutante (1 marzo)

Si comincia l’1 marzo 2024 con il film di animazione Tartarughe Ninja – Caos mutante di Nickelodeon Animation e Point Grey Pictures. La pellicola, recita la sinossi, “esplora le avventure degli eroi amanti della pizza preferiti da tutti, che emergono dalle fogne per le strade di New York. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell'ombra della Grande Mela”.

Italia Shore, stagione 1 (4 marzo)

Proseguiamo con un reality. Il 4 marzo 2024 è la vota di Italia Shore, la versione italiana dello show “Shore” di Mtv che negli anni ha collezionato diversi spin-off e sequel. “I dodici protagonisti del docu-reality vivranno una vacanza indimenticabile in una villa mozzafiato sulla costa laziale. A loro si unirà Matteo Diamante, (già protagonista di Ex on The Beach, L’isola dei Famosi e Grande Fratello Vip) nel ruolo di homeowner, “fun manager” e party planner del programma”, spiega la sinossi. E ancora: “Dalle caratteristiche più disparate, ma tutti accomunati dalla personalità sopra le righe e uno stile di vita eccentrico, i membri del cast promettono di essere un'entusiasmante aggiunta ad uno dei franchise più amati dai fan”.

Thunderman – Il ritorno (7 marzo)

Continuiamo con i supereroi. Il 7 marzo 2024 arriva su Paramount+ Thunderman – Il ritorno. Il film, basato sulla serie comica di successo di supereroi in live-action The Thundermans, segue “i gemelli Phoebe e Max che si godono il loro stile di vita da supereroi in una nuova città. Quando un "salvataggio" va storto, i Thundermans vengono rispediti a Hiddenville. Mentre Hank e Barb si godono il loro ritorno, Chloe si crea un nuovo gruppo di amici e Billy e Nora iniziano una normale vita da liceali, Max e Phoebe sono determinati a riconquistare il loro status di supereroi. Il film vede il ritorno dei personaggi preferiti della serie, compresi luoghi familiari, e nuovi minacciosi supercattivi”, racconta la sinossi.

Il ritorno dei Thundermans vede protagonisti i membri del cast della serie originale Kira Kosarin nel ruolo di "Phoebe", Jack Griffo nel ruolo di "Max", Addison Riecke nel ruolo di "Nora", Diego Velazquez nel ruolo di "Billy", Maya Le Clark nel ruolo di "Chloe", Chris Tallman nel ruolo di "Hank" e Rosa Blasi nel ruolo di "Barb". The Thundermans Return è diretto da Trevor Kirschner. Le star Kira Kosarin e Jack Griffo sono produttori esecutivi oltre a Jed Spingarn, Dan Cross e David Hoge. Brian Banks è il responsabile esecutivo della produzione di Nickelodeon.

Paw Patrol – Il super film (29 marzo)

Concludiamo il 29 marzo 2024 con il debutto di Paw Patrol – Il super film. “Una magica meteora si schianta su Adventure City e dona ai cuccioli della Paw Patrol dei superpoteri, trasformandoli in “Super cuccioli” – si legge nella sinossi - . Quando Humdinger, l'acerrimo rivale dei cuccioli, esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza, per rubare i superpoteri per sé, i cuccioli affrontano la sfida più grande: con il destino di Adventure City in bilico, devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi”.

Il film è diretto da Cal Brunker con una sceneggiatura di Cal Brunker & Bob Barlen e una storia di Cal Brunker & Bob Barlen e Shane Morris. Basato sulla serie televisiva creata da Keith Chapman, il film è prodotto da Jennifer Dodge, p.g.a., Laura Clunie, p.g.a. e Toni Stevens, p.g.a. Ronnen Harary, Adam Beder e Peter Schlessel sono i produttori esecutivi.

