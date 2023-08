"Operazione Speciale: Lioness" è la conferma che Tylor Sheridan è un maestro

Operazione Speciale: Lioness

Operazione Speciale: Lioness nello scenario spy action che ultimamente batte la fiacca in modo deprimente, arriva come un raggio di sole tra le tenebre, è una serie tv ottimamente scritta, ottimamente diretta e interpretata, carica di classica visione della società e della violenza che Sheridan rappresenta da sempre. Paramount+ si conferma come Apple Tv+ la piattaforma al momento più importante, perlomeno per chi ama la qualità, per chi cerca dei prodotti che non siano mera estetica plasticata ma capaci di donarci qualcosa.

Operazione Speciale: Lioness – la trama

Operazione Speciale: Lioness ha come protagonista Joe (Zoe Saldana), in forza alla CIA nel complicato teatro mediorientale dove conduce missioni di infiltrazione ad alto rischio tra i terroristi. Del suo Team altamente specializzato fanno parte Two Cups (James Jordan), Tucker (LaMonica Garrett), Bobby (Jill Wagner), Randy (Austin Hébert) e Tex (Jonah Wharton) e ora devono cercare in tutti i modi di infiltrare come agente sotto copertura una giovane e tormentata Marine: Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira). L’obiettivo è quello di arrivare ad alcuni finanziatori del terrorismo internazionale, facenti parte delle ricche discendenze saudite, facendole fare amicizia con la figlia di uno di loro, Aaliyah (Stephanie Nur). Joe però dovrà spesso decidere se travalicare il limite impostogli dai suoi superiori Byron Westfield (Michael Kelly) e Kaitlyn Meade (Nicole Kidman), oppure fare di testa propria. Il tutto mentre è alle prese con una profonda crisi familiare, visto che il marito Neal (Dave Annable) è un chirurgo alle prese con decisioni difficili e non riesce da solo a compensare la sua assenza quando si tratta di gestire la figlia adolescente Kate (Hannah Love Lanier). Tra sospetti, tradimenti, attentati e un complicato quadro internazionale, con il rapporto tra Joe e Cruz che è sempre costretto ad essere rimaneggiato e ridefinito, sarà solo l’inizio di una gara a scacchi dove verità e bugie sono sovente indistinguibili e dove la vita privata e professionale non sempre sono separate.

Un’altra grande creazione di Sheridan

Il grande pubblico ha scoperto Taylor Sheridan con una serie magnifica come Yellowstone, ma chi lo seguiva da tempo da quando avevano messo la firma su Hell or High Water, I Segreti di Wind River nonché su 1883, e già da molti anni è uno il miglior narratore della sua generazione americana, di certo il migliore che ci sia al momento per chi ama il western e il dramma urbano. Operazione Speciale: Lioness gli permette di fare qualcosa che sa fare sostanzialmente meglio di qualsiasi altro: tratteggiare i personaggi dentro un ecosistema. Fatto ancora più interessante, Sheridan qui si concentra, come ha già fatto in modo strepitoso in passato, su quelli femminili, li rende protagonisti di un iter narrativo assolutamente plausibile, incentrato sul concetto di resilienza, di capacità di tenere duro di fronte a scelte difficili, momenti drammatici. Con buona pace delle derive modaiole anche recenti sul piccolo e grande schermo, Sheridan, in virtù della sua sensibilità ma anche del suo sapersi connettere al concetto di scrittura caro ad autori del rango di Friedkin o Aldrich, ci parla di un mondo abitato da violenza, solitudine, in cui il confine tra giusto e sbagliato sostanzialmente non esiste. Fatto ancora più importante, è un racconto che ci parla della posizione della donna nella società in senso trasversale, unendo Oriente ed Occidente. Entrambi sono pien di machismo, patriarcato, diseguaglianze, con la supposta inferiorità femminile che si palesa in diversi ambiti. Tutta roba già vista sentita direte voi, ma la sua grande dote è quello di saperci evitare retorica, paternalismo, di connettere il tutto alla vita vera, come solo i grandi autori e narratori sanno fare. Anche per questo, Operazione Speciale: Lioness diventa qualcosa di più di un mero racconto a metà tra action e thriller spionistico.

Un mondo di donne e di spie

Zoe Saldana, libera finalmente dai Guardiani della Galassia, ci ricorda che non è semplicemente un adorabile visino, ma un'attrice vera, fa della sua Joe un mix di vulnerabilità e forza come se ne sono viste poche tratteggiate così bene sul piccolo schermo. La Cruz di De Oliveira è sostanzialmente un suo alter ego, sono due lati della stessa medaglia, costrette a fare i conti con un mondo dove i segreti sono la cosa più importante, dove non esiste il concetto di fiducia se non limitato a certi precisi ambiti. Operazione Speciale: Lioness ha anche il grande pregio di parlarci del terrorismo in modo diverso e attuale, ci guida dentro questa sorta di dinastie pseudo occidentalizzata con giovani rampolli e rampolle che conducono una vita licenziosa, ipocrita, dove però la libertà in realtà è semplicemente una gabbia dorata. Con alcune scene d'azione tra le migliori che si siano viste ultimamente, cinico, spietato nel modo in cui ci parla della realtà dei servizi segreti facendosi beffe della recente deriva comedy vista in Heart of Stone o Citadel, questa serie sa anche fornirci un resoconto interessante sul rapporto tra alte sfere e specialisti sul campo. Ha molte più cose in comune con uno Spy Game di Tony Scott, con l'universo di Jason Bourne o The Hurt Locker della Bigelow. Cresce di episodio in episodio sa come sorprenderci con ramificazioni narrative che però non si allontanano mai dal percorso principale, su spie che sono esseri umani, con le loro debolezze, le loro fragilità, i loro errori. Racconto femminista ma senza essere integralista, strizza sovente l'occhio anche a Pollack e Høeg. Una delle migliori serie dell'anno, una delle tante che su Paramount+ dovete assolutamente recuperare.