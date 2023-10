Un thriller internazionale, una maledizione che perseguita una coppia, uno degli atleti più famosi del mondo e la storia del primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi e tanto altro. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di novembre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Paramount+, le nuove uscite di novembre 2023

Lawmen: la storia di Bass Reeves (5 novembre)

Iniziamo con Lawmen. La serie, in arrivo il 5 novembre 2023, segue il viaggio di Reeves (Oyelowo) dalla schiavitù alle forze dell'ordine come primo sceriffo nero a ovest del Mississippi. “Nonostante abbia arrestato oltre 3.000 fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso delle responsabilità derivanti dal suo incarico diventa sempre più oneroso mentre affronta le sfide emotive connesse al suo lavoro e alle implicazioni che comporta per la sua famiglia”, racconta la sinossi ufficiale. Interpretata dal candidato agli Emmy David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, il vincitore dell'Oscar onorario Donald Sutherland e il candidato agli Emmy Dennis Quaid. La serie, prodotta dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, è realizzata dal produttore esecutivo e showrunner Chad Feehan.

Waco: Il processo (9 novembre)

Interpretata dal candidato all'Oscar Michael Shannon (George & Tammy), Waco: Il processo si concentra sulle conseguenze del disastro di Waco: i processi ai membri sopravvissuti della setta dei Branch Davidian e l'ascesa del terrorista Timothy McVeigh. La serie in cinque episodi fornisce una panoramica del contesto in cui avviene l’ascesa del movimento delle milizie americane, che preannuncia i famigerati attentati di Oklahoma City e l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio. Nel cast anche Taylor Kitsch.

The Curse (11 novembre)

L'11 novembre 2023 debutta su Paramount+ The Curse, la serie co-creata e prodotta da Benny Safdie e Nathan Fielder, che esplora il modo in cui una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre lavora a un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione di case. La serie è interpretata da Emma Stone (La LaLand, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) e Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all'Oscar Barkhad Abdi, il candidato all'Emmy Corbin Bernsen e Constance Shulman.

Fielder è anche regista. Emma Stone è produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting con la loro casa di produzione Fruit Tree.

One trillion dollars (23 novembre)

Il 23 novembre 2023 arriva la nuova serie originale Paramount+ basata sul libro di Andreas Eschbach. One trillion dollars è un avvincente thriller internazionale in sei episodi che pone le grandi domande del nostro tempo. “Da un giorno all'altro tutto cambia per John Fontanelli (Philip Froissant), un giovane corriere che gira per Berlino con i suoi amici, senza un centesimo in tasca, mentre si gode al massimo la sua indipendenza. Finché un giorno viene sorpreso da una notizia incredibile: è l'unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa. Nei secoli l'eredità è cresciuta fino all'incredibile somma di un trilione di dollari. John è l'erede legittimo e l'uomo più ricco del mondo, ma c’è una profezia collegata a questa eredità: dovrà restituire all'umanità il futuro perduto. Considerando il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale e il capitalismo finanziario scatenato, appare un compito quasi impossibile. Alla ricerca delle risposte giuste, John accetta la sfida. Questo lo rende l'antagonista di alcune persone molto potenti che non si fermeranno davanti a nulla pur di fermare John”, recita la sinossi ufficiale. Nel cast della serie internazionale, anche Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini.

Paramount+, le nuove uscite di novembre 2023