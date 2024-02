Pyramid Game, su Paramount+ arriva il nuovo "Squid Game" sulla violenza scolastica: quando esce

Le serie tv coreane sono ormai sempre più diffuse e amate dal pubblico di tutto il mondo. Dopo il fenomeno Squid Game, infatti, le piattaforme di streaming hanno puntato sempre di più su questa tipologia di contenuto e i titoli coreani continuano a fioccare nel mondo del piccolo schermo. L'ultimo sta per arrivare su Paramount+ e si presenta come il nuovo Squid Game. Stiamo parlando di Pyramid Game, una serie sudcoreana, diretta da Bak So-yeon, che sarà presentata in anteprima europea nella sezione "Proiezioni speciali" di Series Mania, il festival dedicato al mondo delle serie tv e su TVING, in Corea, il 29 febbraio 2024 mentre più avanti nel corso dell'anno approderà su Paramount+ a livello globale.

Pyramid Game: come funziona il survival game

La serie racconta un brutale gioco di sopravvivenza alla Baekyeon Girls High School, dove gli studenti sono divisi in diverse categorie: aggressori, vittime e spettatori e scendono gradualmente nella violenza della sopravvivenza. Pyramid Game si basa sull'omonimo webtoon (una tipolpogia di fumetto digitale, originario della Corea del Sud, pensato per essere letto su smartphone) di Naver, creato da Dalgonyak. Pyramid Game è un dramma scolastico di denuncia sociale che porta sullo schermo il tema della violenza scolastica tra battaglie vere e proprie e lotte psicologiche dei personaggi.

Pyramid Game: chi c'è nel cast

Pyramid Game avrà come protagonisti Kim Ji-yeon, Jang Da-a, Ryu Da-in, Shin Seul-ki, Kang Na-eon, Jeong Ha-dam, e YULLI.A.

Pyramid Game: quando esce su Paramount+

Pyramid Game uscirà prossimamente su Paramount+.