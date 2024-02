Star Trek: Discovery 5 arriva su Paramount+, la data di uscita

Il viaggio della U.S.S. Discovery sta per arrivare alla conclusione. Conto alla rovescia per il debutto su Paramount+ della quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery. Ecco le anticipazioni sulla trama, il cast e la data di uscita della serie Cbs.

Star Trek: Discovery 5, le anticipazioni sulla trama

Nella quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery il capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery “scoprono un mistero che li condurrà in un'epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo”, raccontano le anticipazioni.

Star Trek: Discovery 5, il cast

Il cast della quinta stagione comprende Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). La quinta stagione vede anche le guest star ricorrenti Elias Toufexis (L'ak) e Eve Harlow (Moll).

Star Trek: Discovery 5, la produzione

La serie è prodotta dai Cbs Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Alex Kurtzman e Michelle Paradise sono co-showrunner.

Star Trek: Discovery 5, la data di uscita

La quinta stagione di Star Trek: Discovery debutta su Paramount+ il 4 aprile 2024 con i primi due episodi. Gli altri otto usciranno con cadenza settimanale.