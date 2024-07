Paramount+, The Agency: la nuova serie thriller con Richard Gere e Michael Fassbender

Paramount+ annuncia insieme a Showtime The Agency, il remake della serie francese The Bureau diretto da Joe Wright e scritto da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. La novità è l’ingresso nel cast di Richard Gere che va così ad unirsi a Michael Fassbender e Jeffrey Wright. Ecco tutte le anticipazioni e cosa sappiamo sullo spy-thriller prodotta anche dalla Smokehouse Pictures di George Clooney e Grant Heslov.

The Agency, le anticipazioni sulla trama e il cast

Il thriller politico segue Martian (interpretato da Michael Fassbender), un agente segreto della Cia, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l'amore che si era lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettandolo in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio. Richard Gere interpreterà Bosko, il capo della stazione di Londra con un passato ricco di storia dopo aver prestato servizio come agente sotto copertura per otto anni.

The Angency, la produzione

Commissionata da Showtime/MTV Entertainment Studios e prodotta in associazione con 101 Studios, The Agency è prodotta da Keith Cox e Nina L. Diaz di Showtime/MTV Entertainment Studios; David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari di 101 Studios; George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures; Alex Berger per TOP-The Originals Productions; Ashley Stern e Pascal Breton per Federation Studios/Federation Entertainment of America; Michael Fassbender. Jez e John-Henry Butterworth sono scrittori e produttori esecutivi; Joe Wright è produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

The Bureau, ci cosa parla la serie originale

The Bureau, la serie originale di cui The Agency sarà un ramake, racconta la vita quotidiana e le missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterna francese (Dgse), concentrandosi sul servizio "Bureau of Legends", responsabile della formazione e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare buone fonti di intelligence. Il New York Times l'ha definita una delle migliori serie internazionali del decennio e la Npr l'ha definita "ricca di suspense" e "una delle migliori serie televisive del mondo".

The Agency, quando esce su Paramount+

Al momento non c’è nessuna data ufficiale per l’uscita su Paramount+. La serie è in fase di produzione, quindi si può ipotizzare un debutto sulla piattaforma nel 2025.