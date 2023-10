The Burning Girls: trama, trailer, quando esce

Giovedì 19 ottobre 2023 Paramount + lancia una nuova serie televisiva di genere thriller, carica di tensione e colpi di scena: "The Burning Girls". Tratta dal romanzo di C.J. Tudor, è ambientata in una misteriosa e inquietante campagna britannica, un luogo che nel corso della sua storia è stato palcoscenico di agghiaccianti morti e di segnali da decifrare. Jack e sua figlia Flo si trasferiscono qui per trovare una pace rigeneratrice: inutile dire che saranno coinvolte in una serie di minacciosi eventi. Scopriamo qualcosa in più di questa serie.

La trama

Un vicario non convenzionale si trasferisce a Chapel Croft, un angolo remoto della campagna inglese. Qui si imbatte in una comunità tormentata dalla morte e dalle scomparse sia passate che presenti, intenta a custodire i suoi oscuri segreti. Tra gli eventi che hanno segnato la storia di questo luogo, troviamo: cinquecento anni fa, otto martiri protestanti furono bruciati sul rogo; trent'anni fa, due ragazze adolescenti scomparvero senza lasciare traccia; due mesi prima il vicario della parrocchia locale si suicidò. Il reverendo Jack Brooks è una madre, single, di una figlia di quattordici anni e spera di trovare qui un po' di pace. Jack trova al suo arrivo un vecchio kit di esorcismo e una nota che cita le Sacre Scritture. "Ma non c'è nulla di coperto che non sarà rivelato e niente di nascosto che non sarà conosciuto". Sua figlia Flo è fin dal principio turbata da strane visioni nella vecchia cappella: sul luogo sembrano aleggiare fantasmi che rifiutano di riposare in pace. La diffidenza degli abitanti del luogo nei confronti di Jack e Flo è evidente: sono troppi i segreti sepolti a Chapel Croft.

Cast

"The Burning Girls" è una serie targata Paramount +. Adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di C.J. Tudor, è scritta da Hans Rosenfeldt e Camilla Ahlgren. "The Burning Girls" è interpretato da un cast capeggiato da Samantha Morton (nei panni di Jack Brooks) e Ruby Stokes (che interpreta sua figlia Flo). Gli altri attori sono: Aaron-Jon North;Conrad Khan; Rupert Graves; Elodie Grace Orkin; Janie Dee, David Dawson; Paul Bradley; Jane Lapotaire; Jack Roth; Mollie Holder; Safia Oakley-Green; Beth Cordingly; John Macmillian.

Quando esce su Paramount +

I sei episodi che compongono la prima stagione della serie televisiva "The Burning Girls" arrivano su Paramount + giovedì 19 ottobre 2023.

Il trailer ufficiale