The Curse, la serie Paramount+ con Emma Stone è un piccolo capolavoro

The Curse

The Curse è stata presentata al New York Film Festival e accolta in modo entusiasta. C’erano molte attese Oltreoceano per questa creatura che porta la firma sia della A24 che di guru dell’indie moderno come Benny Safdie e Nathan Fielder. The Curse, che porta in dote anche una bravissima Emma Stone, è un concentrato volutamente cringe sul concetto di imbarazzo e ipocrisia, di insensibilità e mal di vivere, dove alla fine nessuno è innocente, completamente colpevole o immune.

The Curse: la trama

The Curse ha come protagonista una giovane coppia, formata da Asher (Nathan Fielder) e Whitney Siegel (Emma Stone). I due sono i classici trentenni pieni di ambizioni e frustrazioni, che hanno deciso di farsi un nome grazie ad un progetto di sviluppo abitativo a Santa Fe nel New Mexico, in una zona popolata da minoranze e nativi. Si sono accordati con il regista Dougie (Benny Safdie) per creare una sorta di documentario che possa attestare la bontà e soprattutto la grande innovazione connessa al loro progetto, che ha come obiettivo ristrutturare e rivoluzionare le abitazioni in disarmo della zona e convertirle in abitazioni tecnologiche e soprattutto ecologiche.

Convinti in modo quasi maniacale della bontà dell’idea, i due coniugi sperano di poter diventare il prossimo fenomeno dei programmi della HGTV. Per chi è un profano, trattasi di un canale televisivo (incredibilmente popolare negli Stati Uniti) con programmi di varia e ampia natura al cui centro vi è il design, la rivalutazione, costruzione, ristrutturazione e naturalmente vendita di case e edifici, insomma tutto quello che ha a che fare con il mercato immobiliare per il pubblico generalista. Entrambi di fronte alle telecamere anche di giornalisti locali, continuano ad insistere sul profondo legame della sua visione con quella di personalità del calibro di Aitken o Heiser, coniugata ad una nuova idea di sostenibilità come prodotto di una local economy.

Fin qui pare una sorta di avventura di yuppies liberal 2.0, ma ciò che Safdie e Fielder (coautori e co-registi assieme a David Zellner) ci donano è invece totalmente diverso. A metà tra mockumentary, commedia grottesca e dramma di coppia, The Curse diventa ben poco tempo una sorta di odissea che al centro ha il concetto di imbarazzo, di inadeguatezza, di insicurezza e naturalmente di bugia. Nessuno dei protagonisti è immune al giudizio dello spettatore che si trova a che fare con una natura umana schizofrenica, malandata, nevrotica e alle prese con immaturità, l'incapacità di superare le proprie paure e i propri traumi, ma soprattutto di dirsi e dire la verità. L'insieme diventa, come nel più classico dei prodotti indie, una sorta di decostruzione della società americana.

L’immagine spietata dell’inadeguatezza di vivere

The Curse ha il proprio asso soprattutto nella coppia formata da Nathan Fielder ed Emma Stone. Fin dall'inizio non lesinano nevrosi e mediocrità. Lui è pieno di complessi a causa di un pene dalle dimensioni minuscole, è il simbolo della crisi del maschio moderno. Lei che cerca in tutti i modi il successo e il consenso da chiunque possa essere utile alla realizzazione del suo progetto.

The Curse si arma di scene forti, imbarazzanti, di un ritratto di una coppia borghese trentenne che si sopravvaluta e sente di essere destinata ad una sorta di grandezza indefinita, come del resto lo è anche il regista Dougie, represso, malato di narcisismo e manie di protagonismo. Si palesa un ragionamento sulla narrazione mediatica moderna, l'incapacità di avere una verità, che si realizza in alcune scene spassose ed anche imbarazzanti, tra false elemosine, false lacrime, maledizioni, rapine, una malsana vita sessuale e il concetto di immagine che alla fine deforma completamente quello di identità. Inutile negare che l'insieme non possa che essere coerente con ciò che Safdie ha già fatto con il fratello Josh, in pellicole di assoluto culto del cinema indipendente americano come Good Time, Diamanti Grezzi, Heaven Knows What.

Vi permane lo stesso voler ritrarre il peggio di ciò che siamo, in antitesi totale con l'entusiasmo, l'ottimismo di questa generazione millennial di cui, appare evidente, ha un'idea molto più cinica, desolante, ma non per questo moralista. The Curseper il pubblico italiano sarà sicuramente una sorpresa, al netto naturalmente dei fan del regista, dal momento che non si riesce mai a capire dove vi è lo scherzo e dove inizia il dramma.

La realtà è che questa miniserie è un misto perfetto di entrambe le cose, punta dritto verso la nostra quotidianità, verso sensazioni ed emozioni universali, la vita di tutti i giorni con buona pace del sogno americano. Non si risparmia nessuno, né la classe media bianca paternalista né i nativi con la loro identità falsamente autentica, l'arte moderna, il mondo del design, ma soprattutto i media che falsificano ogni cosa. La sensazione finale è quella di trovarsi di fronte ad una sorta di velo che si solleva sulla universalità della mediocrità umana, dei rapporti di coppia, sulle bugie con cui cerchiamo di alimentare il nostro motore interno, senza sapere dove stiamo andando.



Voto: 9