Paramount+, The Family Stallone 2: il trailer e la data di uscita

Conto alla rovescia per l’arrivo su Paramount+ della seconda stagione di The Family Stallone, la docu-serie che racconta le avventure e la vita del candidato all'Oscar Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet.

Ecco il trailer, la data di uscita, le anticipazioni sulla trama e tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo della piattaforma di streaming.

The Family Stallone 2, il trailer

The Family Stallone 2, le anticipazioni sulla trama

Nella seconda stagione di The Family Stallone, racconta la sinossi, “dopo quattro decenni trascorsi come una delle famiglie più famose di Los Angeles, gli Stallone lasciano definitivamente Hollywood e si trasferiscono a est. Rimasti solo in due, con le figlie Sophia e Sistine che inseguono i loro sogni a New York City e Scarlet che frequenta il college e un nuovo amore a Miami, Sly e Jen mettono radici a Palm Beach. Ma la distanza non può tenerli separati: la stagione culmina in un meraviglioso viaggio tutti insieme in Italia per esplorare la storia della loro famiglia, ravvivare l’amore e creare ricordi per tutta la vita”.

The Family Stallone 2, la produzione

The Family Stallone è prodotto da Mtv Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions con Chris Ray e Jason Williams sono co-produttori esecutivi.

The Family Stallone 2, la data di uscita

La seconda stagione di The Family Stallone debutta su Paramount+ il 22 febbraio 2024 con il primo episodio. Le altre puntate usciranno a cadenza settimanale sulla piattaforma di streaming.