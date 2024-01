The Woman in the Wall su Paramount+, una gran bella serie su una terribile storia vera

Dylan McCormack e Ruth Wilson in una scena di The Woman in the Wall, miniserie su Paramount+

The Woman in the Wall è la serie che fa per voi, se amate l’horror che sa farsi veicolo di qualcosa di più profondo, di più importante, di profondamente connesso alla realtà. Quella su Paramount+, è una miniserie creata da Joe Murtagh e diretta da Harry Wootliff e Rachna Suri che sa come colpire il bersaglio, come usare la narrazione fantastica per raccontarci di un orrore reale, quello delle donne irlandesi dentro le case Magdalene, veri e proprio templi di una sofferenza che qui ci arriva in tutta la sua reale brutalità.

The Woman in the Wall - la trama

The Woman in the Wall a molti riporterà subito alla mente Magdalene di Peter Mullan, capolavoro doloroso e potente che si portò a casa il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia tra mille polemiche nel 2002. Questa miniserie di base persegue lo stesso fine, semplicemente lo fa in modo più creativo, più connesso all’horror nonché al mistery, ma senza per questo rinunciare a puntare il dito contro ciò che furono le Magdalene per decine di migliaia di donne irlandesi. Protagonista di The Woman in the Wall è Lorna (Ruth Wilson), una donna irlandese che è costretta a convivere con i traumi subiti in una delle Magdalene, dove era costretta a sopportare ogni genere di abuso e violenza da parte delle suore e del parroco.

Ciò che ha vissuto in quegli anni l’ha lasciata parzialmente spezzata nello spirito e nell’indole, ma l’ha fatta anche diventare una sonnambula che vaga in modo indefinito nelle notti irlandesi, distruggendo simboli religiosi e spesso anche proprietà private. Quando era molto giovane, a causa di una gravidanza inattesa, come molte altre donne irlandesi fu strappata dalla sua famiglia e reclusa in una Magdalene. La figlia che ha avuto le è stata portata via, da anni cerca di ritrovarla, ma finalmente una ex suora del convento in cui era rinchiusa potrebbe dirle dove si trova.

Quando però una mattina si sveglia e trova proprio quella donna cadavere nella sua casa, tutto cambierà per sempre nella sua già tragica esistenza, facendola precipitare in un vortice di misteri, mostruosità, presenze inquietanti. A cercare di districare il mistero si aggiungerà anche il detective Colman Akande (Dylan McCormack), messo ad indagare sul caso. The Woman in the Wall è senza dubbio tra le migliori serie degli ultimi tempi, un concentrato di scrittura raffinata e ambientazione indovinata al millimetro, che sa sempre come coniugare audacia di concezione con l’innovazione nel rappresentare un crimine che, ancora oggi, è affrontato con imbarazzo in terra d’Irlanda.

Un orrore tanto più convincente perché assolutamente reale

The Woman in the Wall si porta in dote soprattutto lei: Ruth Wilson. Perché al di là dell’ottima regia, di una fotografia sensazionale e della capacità di creare un interessante parallelo orrorifico tra realtà e immaginazione (con la prima che diventa molto più spaventosa di quella generata dalla seconda), è soprattutto la Wilson a farsi carico di ogni significato. Lavoro incredibile il suo, perché distante da quella rappresentazione moderna sovente goffamente eroica e perfetta della donna, quando qui invece il suo corpo, il suo sguardo, la sua espressività sono al servizio di una persona dentro cui si muove un male antico, tremendo, fatto di un'essenza maschilista, patriarcale e religiosamente fanatica.

The Woman in the Wall riesce a farci comprendere la tragedia che furono le Magdalene pur senza rinunciare alla sua identità, chiara pur se ibrida, in cui si confondono Poe, Lovecraft, persino Friedkin. Permane anche il tema del diverso dalla norma, dell’ostilità da parte di una società, di cui ci arriva la specificità orrenda dell’Irlanda più bigotta, ipocrita, violenta e provinciale. In un panorama in cui si parla di violenza di genere e patriarcato spesso in modo ripetitivo e confusionario, The Woman in the Wall riesce invece a colpire nel segno in ognuno degli episodi, senza risparmiare nulla allo spettatore in termini di impatto e immedesimazione psicologica.

Un po’ mistery, un po’ thriller psicologico, un po’ qualcosa di indefinibile, che però si ingrandisce a mano a mano che si va avanti, di pari passo con la volontà da parte della serie, di farci arrivare la mostruosità reale che le Magdalene hanno significato fino a metà anni ’90, quando furono ufficialmente chiuse. Come nei migliori prodotti horror, la verità è semplicemente trasfigurata nella forma, ma presente nella sua essenza semantica, ed è per questo The The Woman in the Wall, al netto di qualche calo ri tirmo, diventa un grande risveglio della coscienza civile e analisi psicologica del concetto collettivo di trauma, di senso di colpa, di un passato che in terra d’Irlanda da sempre è più un peso che una nostalgia.

Voto: 8