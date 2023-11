The Woman in the Wall, la nuova serie thriller con Ruth Wilson, trailer e quando esce

Dopo il capolavoro di The Affair, Ruth Wilson sta per tornare nel mondo delle serie tv con un nuovo titolo thriller pronto a far venire i brividi. Si tratta di The Woman in the Wall, un nuovo gothic thriller di Parampunt+ e Showtime scritta e creata da Joe Murtagh e co-prodotta dalla Bbc. Oltre alla protagonista Ruth Wilson c'è anche un altro volto noto del mondo seriale, Daryl McComick di Peaky Blinders. Ma se siete già curiosi di scoprire di cosa parlerà questa serie e quando uscirà su Paramount+ ecco un approfondimento sulla trama, il trailer e la data di uscita di The Woman in the Wall.

The Woman in the Wall: la trama

The Woman In The Wall racconta la storia di una donna, Lorna (Ruth Wilson) che vive in una cittadina irlandese immaginaria, Kilkinure. Lorna una mattina trova all'improvviso il cadavere di una donna nella sua casa, una donnache non conosce e che non sa se può aver ucciso lei stessa oppure no. Lorna, infatti, soffre di sonnambulismo da quando ha 15 anni e sarà la prima indiziata per l'omicidio della donna misteriosa. Sarà stata lei? A voi scoprirlo intanto il detective Colman è sulle sue tracce e lui stesso nasconde segreti.

The Woman in the Wall: il trailer

The Woman in the Wall: chi c'è nel cast della serie Paramount+

Oltre ai due protagonisti Ruth Wilson e Daryl McComick, completano il cast della serie anche: Simon Delaney, Philippa Dunne, Mark Huberman, Hilda Fay, Frances Tomelty e Dermot Crowley.

The Woman in the Wall: quando esce su Paramount+

The Woman in the Wall con Ruth Wilson uscirà su Paramount+ il prossimo 19 gennaio 2024.