Paramount+, l’annuncio: Tulsa King 2 è in fase di produzione

Il Generale è pronto a tornare. Paramount+ ha annunciato che è in corso la produzione della seconda stagione di Tulsa King, la serie ideata da Taylor Sheridan e interpretata Sylvester Stallone. Le riprese saranno effettuate in Oklahoma e ad Atlanta. Ecco quello che sappiamo sull’atteso ritorno di Dwight Manfredi e della sua improbabile banda.

Tulsa King, la trama

Tulsa King segue il capo della mafia newyorkese Dwight "Il Generale" Manfredi, appena uscito di prigione dopo 25 anni e esiliato senza complimenti dal suo capo per stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una squadra composta da un gruppo di personaggi improbabili che lo aiutano a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe davvero essere un altro pianeta.

Tulsa King, il cast della seconda stagione

Secondo le anticipazioni le guest star della prima stagione - Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino - entrano nel cast della seconda stagione in maniera stabile. Tulsa King 2 vedrà anche la partecipazione di Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza e Jay Will, con Garrett Hedlund e Dana Delany.

Tulsa King 2, la produzione

La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+. Il creatore e candidato all'Oscar Taylor Sheridan torna come produttore esecutivo insieme a Sylvester Stallone, David C. Glasser, Terence Winter, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin e Braden Aftergood. Craig Zisk firma la regia e Terence Winter la sceneggiatura.

Tulsa King 2, la data di uscita

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla data di uscita di Tulsa King 2. Molto probabilmente, ma non ci sono certezze, la seconda stagione potrebbe debuttare a fine 2024 o inizio 2025.