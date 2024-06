Tulsa King 2, la serie con Stallone su Paramount+: quando esce

Il Generale è pronto a tornare. Paramount+ ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma della seconda stagione di Tulsa King, la serie ideata da Taylor Sheridan e interpretata Sylvester Stallone. Le riprese saranno effettuate in Oklahoma e ad Atlanta. Ecco il teaser trailer, le anticipazioni sulla trama, il cast e tutto quello che sappiamo sull’atteso ritorno di Dwight Manfredi e della sua improbabile banda.

Tulsa King 2, il teaser trailer

Tulsa King 2, le anticipazioni sulla trama

Nella seconda stagione di Tulsa King "Dwight e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d'affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere".

Tulsa King, il cast della seconda stagione

Oltre a Stallone, il cast della seconda stagione di Tulsa King comprende Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Tulsa King 2, la produzione

La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+. Il creatore e candidato all'Oscar Taylor Sheridan torna come produttore esecutivo insieme a Sylvester Stallone, David C. Glasser, Terence Winter, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin e Braden Aftergood. Craig Zisk firma la regia e Terence Winter la sceneggiatura.

Tulsa King 2, la data di uscita

Tulsa King 2 debutta su Paramount+ domenica 15 settembre 2024.