Yonder è la nuova perla made in Corea che stavate aspettando

Yonder

Anche su Paramount+ si parla coreano. Yonder, serie tv fantascientifica tratta dal romanzo di Kim Jang-hwan, apre da questo 11 aprile la collaborazione tra il colosso americano e la coreana CJ ENM, che mira a fidelizzare un sempre più affezionato pubblico internazionale. Ormai da più di un decennio è chiaro che la Corea è il nuovo regno della fantasia e sperimentazione più audace. Lo dimostra una volta di più con questo racconto toccante, attualissimo, molto curato a livello estetico ma soprattutto carico di significati e temi universali. Su tutti il nostro rapporto con la morte, la sua diversa concezione nell'era digitale, il rifiuto della perdita e la tendenza a non accettare l'ordine naturale delle cose.

Yonder: la trama

Protagonista della serie è Ja-hyun (Shin Ha-kyun, già visto in l’Ultima Battaglia), di cui in apertura assistiamo al dramma legato alla perdita della moglie, Ye-hoo (Han Ji-min) che afflitta da un male incurabile, ha deciso di ricorrere all’eutanasia. Poco prima di morire, Ye-hoo riceve la visita di una misteriosa donna, Se-rin (Lee Jung-eun, nel cast di Parasite) che Ja-hyun non ha mai visto prima.

Incredibilmente, dopo il funerale Ja-hyun viene contattato con un messaggio video proprio dalla defunta moglie. Ma com’è possibile? In breve, egli scoprirà che poco prima di morire, la consorte si è accordata con Se-rin per far mantenere i suoi ricordi all’interno di Yoren, programma inventato dal visionario Doctor K (Jung Jin-Young). Questo guru tecnologico garantisce a chiunque abbia perso una persona cara, di poterla riabbracciare, grazie a un futuristico programma di conservazione e rielaborazione dei ricordi e della memoria del defunto. Nel giro di pochissimo tempo, Ja-hyun dovrà capire se continuare ad incontrare la consorte in quella specie di limbo personalizzato, oppure accettare la sua dipartita, aprire un nuovo capitolo della sua vita. Ma è una decisione tutt'altro che semplice, che porta con sé una totale stravolgimento di tutto ciò che pensava di sapere sulla vita e la sua concezione di un possibile aldilà e della moralità comunemente intesa.

Yonder sa porre quesiti scomodi con grande tatto

La Corea si è sempre distinta in questi anni per la perfetta mediazione tra forma e contenuto, regalandoci film e serie televisive in cui l'estetica è tanto curata nei minimi dettagli, quanto funzionale ad una storia che deve essere profonda e ben sviluppata, non semplicemente intrattenere tanto per.

Yonder in questo non è diversa, dal momento che la sua forza sta nella suggestione, nelle scomode risposte a domande intime ed universali che porta alla nostra attenzione. Nell'era dell'identità digitale, dell'immagine residua di noi che resiste non solo nella memoria di chi ci ama, ma anche sui supporti tecnologici, su internet, davvero si può dire che ce ne siamo andati del tutto da questo mondo? Davvero assieme alla nostra presenza fisica scompare anche ogni ricordo tangibile del nostro passaggio? E se il paradiso non esistesse? O meglio ancora se esistesse quello che abbiamo deciso di creare noi, utilizzando la tecnologia? Sono domande connesse alla filosofia del presente e come spesso accade, nella narrazione coreana una riflessione universale è sovente senza una risposta definitiva e manichea. Il tutto fa da apripista ad un’analisi sul venir meno dell'elemento teologico nella nostra civiltà, la supremazia del progresso tecnico su tutto, l’umanità che pensa globalmente come identità separate, crede di poter sovvertire le leggi naturali.

L’aldilà al tempo dell’eternità digitale

Yonder però non è solo un viaggio celebrale, ci rende intimamente partecipi di una storia d'amore semplice quanto credibile, dell'umanissima confusione che regna nell'animo di quest'uomo, che si muove dentro una sorta di labirinto. Le scenografie e la fotografia non a caso rendono il tutto simile sia ad una prigione, che a un gigantesco computer. Yonder sia semanticamente che visivamente, deve moltissimo alla nuova realtà virtuale, così come a tutto quel mondo video-ludico incentrato sull’imitazione della realtà, di un altrove dominato dalla simulazione dei rapporti interpersonali. Questa è una serie perfetta per chi ama lo stile meditativo e profondo tipico di questo Paese, per tutti gli altri potrebbe essere sia una piacevole scoperta, quanto una noiosa delusione. Tuttavia, è fuor di dubbio che l'insieme sia incredibilmente coerente, elegante, nonché equilibrato nel suo riuscire a parlare della perdita, della difficoltà nel lasciar andare chi non c’è più, senza scivolare nel pietismo, nello scontato e nel melenso. Yonder non può lasciarvi indifferenti, anche per la sua critica aperta alla tecnocrazia, ai guru hi-tech, mentre omaggia il meglio del dramma sentimentale che fu, con una recitazione ad un tempo poetica e spartana. Di certo una serie tv raffinata, intelligente, audace nel parlarci di temi inquietanti in modo innovativo.



Voto: 8