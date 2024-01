Pietro Castellitto, un talento o sopravvalutato?

Pietro Castellitto in una scena del film Enea

Enea di Pietro Castellitto sta già facendo tantissimo rumore, lo stesso che riecheggiò al Lido, durante l'ultima Biennale, quando il nuovo enfant prodige del cinema italiano, ha ottenuto di nuovo, lo stesso, identico risultato che aveva conseguito con I Predatori, la sua opera prima premiata a Venezia nel 2020: dividere, nel modo più assoluto, nel modo più netto, la critica quanto il pubblico. Ma chi è Pietro Castellitto? Una nuova promessa, un fuoco vacuo, una speranza o è già delusione?

Il dannunziano arrivato dal Vietnam di Roma Nord

Pietro Castellitto per chi lo ha seguito, per chi ha visto i suoi film e le sue performance, rimane una creatura tanto affascinante, quanto enigmatica. Da questo punto di vista Enea, ora in sala per Vision Distribution, è una conferma, anzi una sottolineatura di tutte le sue qualità e di tutti i suoi difetti. Permane la sensazione che al netto di qualsiasi critica gli si possa muovere, di una giusta (visto che siamo in Italia) pregiudiziale nei suoi confronti in quanto figlio d'arte di uno degli attori più importanti e potenti del nostro panorama, Pietro Castellitto di talento ne abbia tanto, tantissimo. Certo, il suo percorso artistico fino ad oggi risponda ad una sola, sostanziale definizione: senso di colpa.

Pietro Castellitto è cresciuto tra attori, attrici, produttori, sceneggiatori. Di fatto può fare i film che fa non tanto per il suo talento, di cui sappiamo l'Italia essere piena tra gli ultimi, ma perché è figlio di chi è figlio. Nei suoi film metaforicamente lui stesso ne parla, ci scherza, ha creato paragoni con il Vietnam parlando di quella Roma Nord, quella magnona, eccessiva, potente e agiata, con cui ha attirato critiche e derisioni, ma di cui continua a volerci dare, immancabilmente, un ritratto spietato, cinico, completo e senza filtri. Il suo cinema è un cinema da cinefilo affezionato e un po' confuso, sia I Predatori che Enea avevano in comune il difetto di essere troppo carichi, per eccesso di amore da parte del proprio creatore ovviamente.



Un classico errore di gioventù, quando ancora non si è capito che è togliendo, smussando gli angoli, che si ottiene il perfetto equilibrio. Eppure entrambi quest film sono stati anche una ventata di freschezza e novità nel nostro panorama, dove al netto di titoli meritevoli, basti pensare C'è Ancora Domani, Rapito, Cento Domeniche, solo per citarne alcuni, un cinema come il suo, a metà tra il comico, il grottesco, il tragico, mancava da moltissimo tempo. In lui, in Pietro Castellitto, è inutile negare che vi sia un potere, anzi una potenza per citare il suo Enea, che non può lasciare indifferenti, soprattutto perché è vera, perché è genuina, per quantro strana, eccessiva e contraddittoria, perché proviene dalla sua volontà di mettersi in gioco e a nudo senza compromessi.

Un talento a cui serve la contrapposizione sempre e comunque

Enea è la storia di un figlio di borghesoni, scontenti, ricchi ma pieni di sensi di colpa, di un ragazzo che insegna a tennis, fa il localaro, ama e odia il suo ambiente sé stesso e la propria ambizione. Ne I Predatori cercava di far saltare in aria la tomba di Nietzsche, qui si mette a spacciare droga per un boss che ha lo sguardo benevolo di Adamo Dionisi, assieme a un compagno che è un'altro borghesetto dannunziano come lui, il pilota Valentino. Pietro Castellitto sa di essere un privilegiato, ma ne soffre terribilmente, sa che bene o male sarà molto difficile per lui togliersi di dosso l'etichetta di raccomandato, ma è questa lacerazione che egli mostra che lo rende interessante. Pietro Castellitto fa a pezzi la famiglia, questa divinità cinematografica de noaltri, fa a pezzi Roma pur essendo la sua città, anche la sua generazione.

Di fatto Enea è soprattutto questo: la vivisezione di un corpo marcio, quello dei ventenni e neo-trentenni di oggi, che dicono di essere tanto internazionali, inclusivi, paritari, di essere tanto tecnologici e fighi, ma lui ce ne mostra l'anima superficiale, cinica, individualista in modo tossico. Non sono meno attaccati al potere e ai soldi di come lo fossero i loro fratelli maggiori o i padri, anzi. Il suo cinema strizza molto l'occhio a Sorrentino, ai maestri del dramma borghese nostrano, ma poi anche a Scorsese, De Palma, alla ferocissima commedia francese di ultima generazione, insomma è un minestrone. Un po' come Roma stessa, di cui ci ha parlato sia delle ricchissime famiglie intoccabili, sia dei fascisti dell'agro pontino, della criminalità autoctona e quella importata, dei borgatari arricchiti e quelli impoveriti.

Non assolve i suoi protagonisti ma neppure li condanna completamente, quel che è certo è che in lui vi è una lacerazione che esibisce, in una sorta di psicanalisi, con molto più candore di quanto si possa pensare. Ma non per questo rinuncia al narcisismo, quell'area divistica che, lo sappiamo, è tipica del nostro paese, dove gli attori ancora si considerano dei superuomini e non dei lavoratori come hanno imparato negli ultimi vent'anni ad Hollywood. Tra tutte queste contraddizioni, questa ricerca di eccessi, è inutile negare che Pietro Castellitto possa dare molto al nostro cinema, paradossalmente ad una condizione: che non lo si smetta di criticare, che non lo si smetta di tenere sotto mira. Il plauso universale per lui sarebbe assolutamente il tracollo.