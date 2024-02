Pluto TV: tutti i film da vedere gratis a marzo 2024, dai migliori thriller ai grandi film di Hollywood

Su Pluto TV arrivano tante novità a marzo 2024. La piattaforma di streaming gratuita, infatti, permetterà al suo pubblico di vedere i migliori thriller con protagonisti i peggiori serial killer della storia e i grandi film di Hollywood in tutti i weekend di marzo. Ogni venerdì e ogni sabato sarà possibile trovare sul catalogo di Pluto TV uno dei migliori thriller sui serial killer e uno dei più iconici film hollywoodiani con i cicli "Serial Thrillers", in onda dal 1° marzo ogni venerdì alle 22:00 su Pluto TV Film Thriller e "Facce da Hollywood" in onda ogni sabato alle 21:30 su Pluto TV Film.

Ma scopriamo quali sono i film che Pluto TV ha in programma per questo marzo 2024.

Tutti i film da vedere gratis su Pluto TV a marzo 2024

Serial Thrillers: ogni venerdì alle 22:00 su Pluto TV Film Thriller.

1° marzo va in onda “Doppio Sospetto”: Un detective della polizia in pensione torna in azione per fermare un serial killer soprannominato "Il Chirurgo".

8 marzo va in onda “Born Killers”: John e Michael sono due fratelli assassini. Le loro vite cambiano dopo l'incontro con Archer, una donna di cui entrambi si innamorano.

15 marzo va in onda “Bundy”: la scioccante storia vera di Ted Bundy, uno dei più famigerati serial killer d'America.

22 marzo va in onda “The Boston Strangler, La storia di Albert De Salvo”: l'uomo che nei primi anni Sessanta seminò il terrore a Boston con una serie di omicidi che la stampa attribuì ad un serial killer soprannominato “Lo strangolatore di Boston”.

29 marzo va in onda “Profilo di un Serial Killer”: una serie di brutali omicidi mette in allarme l'intera città. Gli omicidi sembrano occasionali, ma il ritratto dell'assassino coincide con quello cupo ed inquietante di un serial killer ricercato da tempo.

"Facce da Hollywood", in onda ogni sabato alle 21:30 su Pluto TV Film.